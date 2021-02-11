Четверг, 11 Февраля 2021 12:42

АрмИнфо.По положению на 11:00 11 февраля в Армении было проведено 2 500 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 180 случаях. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших, составив 265, при этом скончалось - 5 человек.

Согласно источнику, фактическое лечение по положению на сегодняшний день получают 4 085 пациентов.

В общей сложности, в Республике было проведено 673 538 тестов на коронавирус, при этом положительный результат был зарегистрирован у 168 676 граждан, выздоровело 160 670 человек. Количество летальных исходов достигло 3 135.