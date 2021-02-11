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АрмИнфо.По положению на 11:00 11 февраля в Армении было проведено 2 500 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 180 случаях. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки в Армении число выздоровевших превысило количество заболевших, составив 265, при этом скончалось - 5 человек.
Согласно источнику, фактическое лечение по положению на сегодняшний день получают 4 085 пациентов.
В общей сложности, в Республике было проведено 673 538 тестов на коронавирус, при этом положительный результат был зарегистрирован у 168 676 граждан, выздоровело 160 670 человек. Количество летальных исходов достигло 3 135.
|Никол Пашинян поздравил президента Ирана и Верховного лидера революции по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции
|Мнение: Армения должна договориться с Грузией по вопросу открытия абхазского участка железной дороги
|В Армении за сутки число заболевших коронавирусом уступает количеству выздоровевших
|В посольстве Франции в Армении состоялся запуск инициативы Sante Armenie
|Вице-спикер: Клевета и оскорбления в средствах массовой информации не должна никого оставлять в стороне
|Омбудсмен: Присутствие и передвижение азербайджанских ВС на дорогах Сюникской области Армении должно быть исключено и точка
|Ваану Бадасяну изменили меру пресечения
|В Армении будет внедрен институт резервного судьи
|Контроль за международными перевозками на границах Армении будет осуществлять Инспекционный орган
|В посольстве России в РА удивлены фактом проведения родственниками военнопленных демонстрации перед дипмиссией
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|Премьер: Вся правда о войне до последней детали должна быть выяснена, и должны быть даны ответы на все вопросы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Мэр Еревана пообещал, что в течение полугода столичный автопарк пополнится 8.5-метровыми автобусами
|Министр: Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджета
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Премии в НС Армении получат лишь сотрудники аппарата парламента
|КГД: Из-за коронавируса львиная доля контрабанды наркотиков в Армении пришлась на почтовые перевозки
|Армянские депутаты ходатайствуют об изменении меры пресечения в отношении Ваана Бадасяна
|Посол ФРГ: Армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересов
|Вице-премьер РА представил процесс экономических реформ в Армении послу Швеции в Армении
|Генеральный прокурор Армении поручил обеспечить всестороннее расследование уголовных дел о военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
|Парламент Абхазии предлагает открыть железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через Абхазию
|За истекшие сутки в Армении подтверждено 196 новых случаев заражения COVID-19, 4 человека скончались
|В Армении выявлен вирус гриппа A подтипа H3N2
|Посольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатии
|Министр: Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошь
|Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
|Москва: Деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ должна быть продолжена
|Существует вероятность исследований с возбудителями опасных заболеваний
|Москва: Россия выступает против любых торговых блокад и ограничений на Южном Кавказе
|Спасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана
|Швеция готова развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениям
|Американские сенаторы просят Байдена наложить санкции на правительство Эрдогана, в том числе за действия в Карабахе
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Мурадов: Азербайджан вернул Армении пять пленных, еще один азербайджанский пленный доставлен в Баку
|В Армении скончался солдат контрактной службы
|Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена Армении
|Лилит Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении
|МИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза
|МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту "Путешествую без COVID-19"
|МИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовами
|Вице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщений
|Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
|Министр: Армения ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19
|Правительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обучения
|Консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ
|В Армении будет введен запрет на злоупотребление правом в ходе судебных разбирательств
|Англичане осваивают "освобожденные" территории
|Министр: Армянские ударные БПЛА вскоре поступят в серийное производство
|Министр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану
|Депутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне
|Лица диаспоры: Личность. Артур Гарибян
|Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского
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