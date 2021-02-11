Четверг, 11 Февраля 2021 12:22

АрмИнфо. Клевета и оскорбления в средствах массовой информации не должна никого оставлять в стороне. Об этом 11 февраля с трибуны Национального Собрания завил вице-спикер НС Ален Симонян, представивший поправки в Гражданском кодексе.

Вице-спикер отметил, что поправками предлагается ужесточить ответственность за публичные оскорбления, повысив компенсацию за них

с нынешних 1 млн драмов до 5 млн драмов, а за клевету с нынешних 2 млн драмов до 10 млн драмов. Пятикратный рост возмещений позволит обеспечить дополнительные гарантии по защите лиц от лживых и оскорбительных сообщений не только от физических лиц, но и от средств массовой информации. Вице-спикер подчеркнул, что необходимость принятия законопроекта направлена на регулирование и укрепление общественных отношений, связанных со злоупотреблением свободой слова. Принимая свободу слова как высшую ценность в демократическом обществе, необходимо констатировать, что это не является абсолютным правом и может быть ограничено для защиты прав других лиц. Ограничение свободы выражения мнений может быть законным, если оно ограничивает честь, достоинство и деловую репутацию человека. "Несмотря на то, что каждый имеет право на свободу слова, мы не должны забывать, что каждый имеет право на уважение его частной и семейной жизни", - считает вице-спикер.

Он добавил, что широкое распространение получили необоснованные оскорбления через Интернет, проявляющиеся в непристойных и аморальных выражениях, что имеет негативные последствия для общества. "Институт публичной диффамации не является исключением, что проявляется в предоставлении недостоверных данных, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию человека", - отмечается в обосновании проекта закона.

В свою очередь, заместитель министра юстиции РА Вае Даниелян напомнил, что до 2010 года клевета и оскорбления было в Армении криминализировано. В 2007 году Совет Европы своей резолюцией призвал страны - члены СЕ не применять уголовное преследование в отношении лиц, распространяющих клевету и оскорбления, установив максимальный размер компенсаций и обеспечив правовые гарантии этих компенсаций. В 2011 году Конституционный суд страны определил механизмы применения компенсационных мер, установив, что размеры штрафов не должны привести к проблемам для естественной деятельности СМИ. В то же время, КС посчитал, что размер штрафов не должен привести к финансовому бремени для физических лиц. В этой связи, правительство предлагает ввести положение, предусматривающее повышение ставок штрафов в случае оскорблений до 2 млн драмов, а в случае клеветы - до 3 млн драмов.

Отметим, что ранее вице-спикер НС Ален Симонян заявил о подготовке им новых законопроектов. "Вместе с коллегами завершил работу над

законопроектами по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, законы "О СМИ", Гражданский кодекс, которыми предусмотрена ответственность за распространение лжи и клеветы под псевдонимом. Тем самым будет криминализирована "фабрика фейков". Проекты скоро представлю, после получения положительного заключения коллег по "Моему шагу" они будут включены в повестку пленарного заседания парламента и получат силу закона", - написал вице-спикер на своей странице в Facebook.