Четверг, 11 Февраля 2021 12:21

АрмИнфо.Присутствие азербайджанских вооруженных служащих (а также флагов и вывесок) на дорогах в общинах или соединяющих общины Сюникской области Армении, тем более любое их передвижение, должно быть исключено и точка. Об этом на своей странице в Фейсбук написал Омбудсмен Армении Арман Татоян

<Они оказались там за счет грубых нарушений прав мирных жителей и военных Армении и Арцаха, этнических чисток и массового разрушения мирных населенных пунктов, продолжающегося институционального армяноненавистничества, пыток и бесчеловечного отношения, незаконного содержания пленных и продолжающихся угроз новой войны", - отметил Татоян.

По словам защитника прав человека, присутствие азербайджанских военных продолжает грубо нарушать в первую очередь права жителей приграничных населенных пунктов Армении, есть серьезная угроза их мирной жизни (нарушения прав на собственности, выстрелы и т.д.).

"Следовательно, все, что бы ни было, их любое присутствие или тем более передвижение незаконны, лишены какого-либо правового основания, противоречит основам системы прав человека в международном праве", - написал Омбудсмен Армении.

Примечательно, что накануне СНБ Армении запретило медиа освещать любое событие, происходящее в приграничных районах Сюникской области Армении.

Так, в СНБ Армении подчеркнули, что в сложившейся оперативной ситуации и по соображениям безопасности, а также в связи с тем, что в соответствующих районах Сюникской области проводятся приграничные работы, и для освещения различных тем в этих местах необходимо согласие органов национальной безопасности РА.

Стоит заметить, что ранее СМИ озвучивали проблемы жителей приграничных районов Сюникской области, многие из которых оказались в сложных условиях в связи с процессами, происходящими на границах Республики. В данной связи ограничение свободы слова со стороны власти вызывает множество вопросов, и является поводом для серьезного беспокойства.