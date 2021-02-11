Четверг, 11 Февраля 2021 12:20

АрмИнфо. Арестованному на два месяца участнику Карабахской войны Ваану Бадасяну изменили меру пресечения. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник генерального прокурора РА Гор Абрамян.

"Прокурор Геворк Саркисян принял решение изменить меру пресечения в отношении Ваана Бадасяна и освободить его под подписку о невыезде", - написал Абрамян.

Накануне, депутаты от партии <Процветающая Армения> и два независимых депутата Арман Бабаджанян и Софья Овсепян обратились в прокуратуру с просьбой изменить меру пресечения в отношении участника трех карабахских войн Ваана Бадасяна.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Ереванский суд общей юрисдикции 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в

качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата НС Арцаха, участника Карабахской войны Ваана Бадасяна сроком на два месяца. Ему инкриминируются деяния предусмотренные статьей 301 УК РА (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя).