Четверг, 11 Февраля 2021 12:15

АрмИнфо. В Армении ведение уголовно процессуальных действий будет осуществляться в электронной форме. Проект нового уголовно-процессуального кодекса принят на заседании Национального Собрания РА 11 февраля в первом чтении. За принятие документа проголосовали 85 депутатов, 2 парламентария проголосовали против и 4 воздержались.

Представляя проект, министр юстиции РА Рустам Бадасян отметил, что в настоящее время общественность выражает недовольство ходом целого ряда судебных дел, которые, по сути, и не начинались, поскольку стороны в классическом понимании слова злоупотребляют правом. Законопроектом вводится запрет на злоупотребление правом. Теперь при злоупотреблении этим правом будут применяться санкции. Кроме того, в настоящее время при наличии объемных уголовных дел и смене судьи расследование дела возобновляется с самого начала. Нововведениями предусмотрено внедрить институт резервного судьи. Председатель суда назначает резервного судью, который пассивно наблюдает за ходом дела, и в случае смены судьи процесс продолжается с участием резервного судьи. При этом, прокурор будет нести четкую ответственность за уголовные дела - их возбуждение, ведение или приостановку, а следователь - за предварительное следствие. Повышается роль защитников в процессе следственных действий, которые получили право на представление доказательств. Вводится и институт презумпции реальных фактов, который в большей степени касается дел, связанных с коррупционными преступлениями.

Министр также отметил, что из армянской правовой системы планируется изъять понятие "возбуждение уголовного дела", которое предлагается заменить на понятие "возбуждение производства". При этом, следствие, согласно законопроекту, предлагается заменить предварительным следствием, что, по замыслу авторов, значительно упростит досудебное производство. "То есть, при наличии достаточных сведений о преступлении следователь составляет протокол, сразу же приступает к предварительному следствию и уведомляет об этом прокуратуру. Следственный орган, по поручению следователя, будет осуществлять тайные следственные действия и оперативно-розыскную деятельность", - пояснил министр. Согласно новому кодексу, изменения внесены и по части меры пресечения. Так, планируется внести новые виды, а именно: домашний арест и административный контроль. При этом, для применения новых мер пресечения на практике, по словам министра, планируется осуществить государственную закупку электронных браслетов. "При наличии же решения о домашнем аресте планируется регистрировать адрес, где будет содержаться лицо, а контроль за исполнением наказания будет осуществляться либо посредством электронного браслета, либо при контроле, осуществляемой службой пробации непосредственно на месте", - сказал Бадасян. Еще одним нововведением является цифровой обыск, который предполагает обыск электронных носителей. По словам Бадасяна, в действующем законодательстве есть недочеты по этой части, а новый кодекс даст возможность упорядочить этот современный и очень популярный метод обыска.

Также вносится понятие "вердикт" и "судебное решение". В вопросе вердикта устанавливается виновность лица, а судебного решения - определение наказания и решения имущественных вопросов. Вначале суд должен определиться со степенью виновности лица, и лишь после этого принимать решение о мерах наказания. Кроме того, определяется сотрудничество по производству. Если лицо идет на сотрудничество с прокуратурой, в результате которого выявляются и другие преступления, то в этом случае наказание для данного лица либо смягчается, либо выносится условный срок наказания.