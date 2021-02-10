Среда, 10 Февраля 2021 20:09

АрмИнфо. В Ереване отпраздновали День дипломатического работника. Как сообщает посольство РФ в Армении, по случаю отмечаемого в России Дня дипломатического работника Посол России в Армении Сергей Копыркин, сотрудники дипмиссии и РЦНК в Ереване по уже устоявшейся доброй традиции посетили захоронения советских и российских дипломатов армянского происхождения на центральном кладбище Еревана.

Делегация посетила могилы С.А.Товмасяна, С.К.Карапетяна, Г.А.Ованесяна, А.Е.Кочиняна, Б.Г.Мартиросяна, К.Б.Удумяна, Дж.С.Киракосяна, А.А.Мкртчяна, А.А.Мравяна, почтив их память и отдав дань уважения их вкладу в деятельность советской, российской и армянской дипломатии.

Руководство и сотрудники диппредставительства также возложили венки и цветы к памятнику выдающемуся российскому дипломату, поэту, драматургу, композитору и большому другу армянского народа А.С.Грибоедову.