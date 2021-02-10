Среда, 10 Февраля 2021 18:05

АрмИнфо. По фактам боевых действий в Карабахе возубждено свыше тысячи уголовных дел. Об этом 10 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос главы партии "Просвещенная Армения"и одноименной фракции армянского парламента Эдмона Марукяна.

Депутат отметил, что уже три месяца после боевых действий оппозиция предлагает сформировать группу по сбору фактов, которая провела бы расследования по приобретению вооружений в довоенный период, процессу управления ВС в ходе боевых действий, процессу переговоров, и выступить с соответствующим докладом перед армянским народом.

Однако власть постоянно торпедирует это предложение. . Между тем, при аварии со смертельным исходом проводится расследование, возбуждаются уголовные дела, а здесь речь идет о тысячах погибших. Депутат сообщил, что готовит проект закона о создании этой группы.

В ответ Никол Пашинян отметил, что по фактам боевых действий возбуждены тысячи уголовных дел. Фактами же расследований, согласно действующим механизмам, может заняться комиссия по расследованиям НС РА, которая может быть сформирована в соответствии с действующими законодательными регулированиями.

Премьер-министр сообщил, что знаком с предложением о создании группы, но возникает вопрос с его составом, который на 70% состоит из представителей политических сил. Между тем, ранее говорилось о формировании группы на паритетных началах. "Но если для этих сил есть необходимость в создании группы, то почему они уже опубликовали заключение", - отметил премьер­министр, напомнив, что власть организовала обсуждения по факту боевых действий, направив приглашение и Эдмону Марукяну, который, однако, проигнорировал это приглашение. "Вся правда о войне до последней детали должна быть выяснена, и должны быть даны ответы на все вопросы", - заявил глава армянского правительства.