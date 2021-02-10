Среда, 10 Февраля 2021 17:58

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-15:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27а на улице Микояна, жилые дома 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18/1 на улице Мара, жилые дома 1, 3, 4, 5, 6, 8 на переулке Мара, жилые дома 55, 57, 57/1, 59 на улице Гая, жилые дома 2, 4, 6, 8, 8/1, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40, 46, 48, 50 на улице Галшояна, здание щколы N159, вечерняя школа N6, ясли-детские сады NN 112, 113, 268, ЗАО “ВЕОН Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15 на улице 9 Мая, собственные дома на 1-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 34а, 36/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на переулке пр. Багратуняца, жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5 12/6, 12/7 на улице Е.Тадевосяна, жилые дома 16, 18, 20, 22 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 17 на улице Лвовяна в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 39 на улице Караханяна в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 20, 21, 22, 23, 48, 49 в кв. “Кучак”, жилые дома 3/1, 3/2, 5, 5/5 в кв. “Исаакян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 1-21 на 1-ой улице, 1-29, 2-41 на 3-ей улице, 1 на 1-ом переулке Нубарашена, собственные дома 11-21 на 5-ой улице Нубарашена, 1-27 на 6-ой улице Нубарашена; квартал “Э1” в Нубарашене;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Сазаи Никогосян и Пушкина в городе Вайк; частично село Аралез;

10:30-13:00 частично село Норашен;

13:30-16:00 частично село Неркин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00 частично село Караглух;

11:00-15:00 частично села Гетап и Малишка;

в Котайкской области:

11։00-16։00 община Зовуни и прилегающие производственные предприятия;

11:00-17:00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор-Гюх, Джрвеж; частично кварталы “Багреванд” и “Банаван”в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

13։00-15։00 квартал “Оренгой”, жилищно-коммунальное хозяйство, ООО “Легнитис”, ЧП “Тигран ев Ваге”, “Змрухте Лагуна”, “Цоваорор”, “Спитак ап” и абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к озеру Севан, в городе Севан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 центральная часть села Сизавет в Ашоцком регионе;

в Тавушской области:

10:00-11:00 ковровый завод в городе Иджеван;

11:00-14:00 село Гандзакар, газозаправочная станция, станции сотовых операторов “Виваселл МТС”, “ВЕОН Армения”, ресторан Менуа” в Иджеванском регионе;

14:00-15:00 телебашня в городе Иджеван;

в Сюникской области:

10:30-16:30 село Ишханасар;

11:00-15:00 жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Чаренца, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Ширванзаде в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.