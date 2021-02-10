Среда, 10 Февраля 2021 17:54

АрмИнфо.Акция «Выгодное вложение» была запущена Банком ВТБ (Армения) в октябре 2020 года и проводилась двумя этапами.

Клиентам, оформившим в период акции (27.10.2020 – 30.12.2020 гг.) депозит “Выгодный” в драмах РА сроком от 365-730 дней, по ставке 10% годовых (годовая процентная доходность 9.97%), с условием выплаты процентов в конце срока действия депозита, была предоставлена возможность удвоить годовую процентную ставку вклада в конце акции.

В акции «Выгодное вложение» принимали участие также вклады «Прогрессивный», «Комфортный» и «Социальный», с условиями, действующими в Банке для указанных видов вкладов.

Итоги акции были подведены в Головном офисе Банка ВТБ (Армения) и транслировались в прямом эфире на странице Банка в Facebook: 10 победителей получили удвоенную годовую процентную ставку на свой, уже оформленный, депозит.

Банк ВТБ (Армения) благодарит всех участников акции «Выгодное вложение», поздравляет победителей и призывает всех клиентов быть активными, следить за акциями и специальными предложениями. Банк не только работает над внедрением инновационных банковских продуктах и усовершенствовании банковских услуг, но также разрабатывает интересные, выгодные предложения и приятные сюрпризы для своих клиентов.

Подробную информацию о действующих вкладах Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/deposit, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.