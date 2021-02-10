Среда, 10 Февраля 2021 17:46

АрмИнфо.Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджета. Об этом 10 февраля с трибуны парламента заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, лечение проводиться как в стационарных, так и в лабораторных условиях. Есть группа военнослужащих, которые

нуждаются в лечении за рубежом в целях получения сложной медицинской помощи. Для данной группы лиц действует четкая процедура. Министерство обороны представляет в специализированную комиссию при Минздраве, которая оценивает необходимость лечения за пределами страны, принимая соответствующее решение. И в этом случае государство полностью покрывает весь объем медицинской помощи. Министр заметила, что сегодня на рассмотрение комиссии представлены 12 заявок, которые находятся в процессе рассмотрения.