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АрмИнфо. Премии в Национальном Собрании Армении получат только сотрудники аппарата парламента. Соответствующее решение подписал спикер НС Арарат Мирзоян, говорится в сообщении пресс-службы НС РА.
"Бюджетный фонд Национального Собрания РА с 2018 года утверждается законами о государственном бюджете РА и решениями правительства. Исходя из вышеизложенного, спикер НС РА Арарат Мирзоян на основании конституционного закона "Регламент Национального Собрания", подписал распоряжение, согласно которому выделенные средства за первую половину 2021 года будут распределены только между сотрудниками аппарата в размере 30% от должностного оклада каждого сотрудника", - говорится в сообщении.
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|Мэр Еревана пообещал, что в течение полугода столичный автопарк пополнится 8.5-метровыми автобусами
|Министр: Финансирование лечения раненных армянских военнослужащих в полном объеме осуществляется за счет средств государственного бюджета
|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
|Премии в НС Армении получат лишь сотрудники аппарата парламента
|КГД: Из-за коронавируса львиная доля контрабанды наркотиков в Армении пришлась на почтовые перевозки
|Армянские депутаты ходатайствуют об изменении меры пресечения в отношении Ваана Бадасяна
|Посол ФРГ: Армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересов
|Вице-премьер РА представил процесс экономических реформ в Армении послу Швеции в Армении
|Генеральный прокурор Армении поручил обеспечить всестороннее расследование уголовных дел о военной агрессии Азербайджана против Арцаха
|Эксперт: "Сильная Армения с Россией" не нужна самой России
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|Посольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатии
|Министр: Наличие в Армении 16 государственных и целого ряда частных вузов - непозволительная роскошь
|Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
|Москва: Деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ должна быть продолжена
|Существует вероятность исследований с возбудителями опасных заболеваний
|Москва: Россия выступает против любых торговых блокад и ограничений на Южном Кавказе
|Спасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана
|Швеция готова развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениям
|Американские сенаторы просят Байдена наложить санкции на правительство Эрдогана, в том числе за действия в Карабахе
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Мурадов: Азербайджан вернул Армении пять пленных, еще один азербайджанский пленный доставлен в Баку
|В Армении скончался солдат контрактной службы
|Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена Армении
|Лилит Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении
|МИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза
|МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту "Путешествую без COVID-19"
|МИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовами
|Вице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщений
|Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
|Министр: Армения ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19
|Правительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обучения
|Консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ
|В Армении будет введен запрет на злоупотребление правом в ходе судебных разбирательств
|Англичане осваивают "освобожденные" территории
|Министр: Армянские ударные БПЛА вскоре поступят в серийное производство
|Министр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану
|Депутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне
|Лица диаспоры: Личность. Артур Гарибян
|Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского
|Суд разрешил второму президенту Армении заключить сделки по имуществу
|Президент Армении на этой неделе вернется в Ереван
|Вице-спикер: Оппозиция должна четко сформировать свои предложения по проведению в Армении внеочередных парламентских выборов
|Лилит Тадевосян: Для судов Армении проблемой номер один является их перезагруженность
|Ряд НПО Армении призвали власти Армении вернуть в политическую повестку вопрос внеочередных выборов
|Благотворительный фонд Степана Гишяна объявил о старте конкурса грантов для юрлиц
|Прогноз: Признав Арцах частью Армении, Западу придется признать Крым частью России
|Депутат премьеру: Если он Верховный главнокомандующий, то я Михайло Ломоносов
|Омбудсмен Армении призвал политические силы в стране к благоразумию
|Air Arabia 13 февраля возобновит выполнение рейсов по маршруту Шарджа-Ереван-Шарджа
|Состоялось заседание экспертной подгруппы по вопросам задействования транспортного сообщения в регионе
|Посол США изучает усилия Армении по ключевым экономическим и структурным реформам
|Депутат: Ни один из вопросов, включенных в повестку заседания парламента, не адекватен тем вызовам, которые стоят перед страной
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