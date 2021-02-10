"Бюджетный фонд Национального Собрания РА с 2018 года утверждается законами о государственном бюджете РА и решениями правительства. Исходя из вышеизложенного, спикер НС РА Арарат Мирзоян на основании конституционного закона "Регламент Национального Собрания", подписал распоряжение, согласно которому выделенные средства за первую половину 2021 года будут распределены только между сотрудниками аппарата в размере 30% от должностного оклада каждого сотрудника", - говорится в сообщении.

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