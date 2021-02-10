Среда, 10 Февраля 2021 16:02

АрмИнфо. Управление Комитета государственных доходов Армении (КГД) по борьбе с контрабандой зарегистрировало беспрецедентный рост незаконного оборота товаров. Об этом в ходе пресс- конференции 10 февраля сообщил начальник данного управления КГД, полковник Вардан Варданян.

В частности, он рассказал, что за 2020 год было выявлено 426 случаев нарушения таможенного порядка, что на 112% выше годового показателя 2019 года, и на 141% - 2018 года. Из общего числа, по 296 случаям по факту контрабанды возбуждены уголовные дела, по 130 - запущены административные производства. По словам Варданяна, это лучший результат, который был зарегистрирован за последние 10 лет.

Подобный беспрецедентный рост, в первую очередь, связан в тем, что 82% контрабанды осуществлялось посредством почтовых перевозок. По словам главы Управления, подобные явления были обусловлены пандемией коронавируса, вспышка которой в Армении привела к ограничениям на осуществление пассажироперевозок. Поэтому для незаконной перевозки наркотиков правонарушители воспользовались услугами почтового сервиса. Вместе с тем, подобный рост выявленных случаев Варданян связал с повышением эффективности работ Управления по борьбе с контрабандой.

В частности, он рассказал, что в 2020 году сотрудниками Управления была приостановлена попытка перевозки 6.1 кг метамфитамина, 5.2 кг. опиума, 3.1 кг. марихуаны, 2.9 кг кетамина, 1.6 кг. героина, 1300 блоков-ЛСД, , 83 сигарет и мундштуков с маслом гашиша, 31.7 тыс. таблеток и капсул, содержащих наркотические вещества и др.. При этом, в январе 2021 года в Армении уже были пресечены 5 попыток контрабанды наркотиков.

Касаемо выявленных административных нарушений Варданян отметил, что их число с 22 в 2019 году выросло до 55 в 2020 году, что по большому счету обусловлено правонарушениями, связанными с импортом

транспортных средств.