Среда, 10 Февраля 2021 16:02

АрмИнфо.Депутаты армянского парламента подали ходатайство об отмене предварительного заключения в отношении бывшего депутата НС Армении, участника Карабахской войны Ваана Бадасяна, заключенного под арест на два месяца.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила депутат от ППА Наира Зограбян, отметив, что ходатайство направили депутаты фракции <Процветающая Армения>, а также независимые депутаты Арман Бабаджанян и Софья Овсепян.

Она также проинформировала, что вместе со своей коллегой Иветой Тоноян ранее побывали в следственном изоляторе СНБ Армении и побеседовали с Бадасяном, которого арестовали за угрозу уничтожить Никола Пашиняна. Зограбян напомнила, что судья удовлетворил ходатайство об аресте Бадасяна на обосновании отсутствия у последнего постоянного места жительства.

"Наверное, никто не проинформировал судью, вынесшего такое исключительное решение, что 10 ноября 75% Арцаха де-юре передано туркам, вместе с ним и Гадруд откуда родом Бадасян.

Ваан Бадасян, являющийся участником всех войн в Арцахе, участвовал и в последней войне с первых ее дней, и был тяжело ранен. Даже невооруженным глазом видно, что полученное им ранение несовместимо с содержанием под стражей.

Ваан должен пройти еще одну сложную операцию в марте, и содержание под стражей человека, получившего такую серьезную травму, является пыткой по всем международным конвенциям, о чем я уже информировал международные правозащитные организации. Ваан Бадасян - политический заключенный и должен быть незамедлительно освобожден", - написала Зограбян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Ереванский суд общей юрисдикции 29 января, удовлетворил ходатайство следователя СНБ об избрании ареста в

качестве меры пресечения в отношении бывшего депутата НС Армении, участника Карабахской войны Ваана Бадасяна сроком на два месяца. Ему инкриминируются деяния предусмотренные статьей 301 УК РА (Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя).

Напомним, что 28 января Ваан Бадасян во время посещения воинского пантеона "Ераблур" в беседе с журналистами заявил о необходимости устранения действующее премьер-министра Армении Никола Пашиняна. ''Пашиняна нужно устранить не только потому, что он символ поражения, но и враг. Устранить его нужно всяческими путями, в том числе, путем физического уничтожения при помощи оружия. И с сегодняшнего дня я начинаю подготовку всего этого, создавая военный совет", - заявил Ваан Бадасян, добавив, что не видит проблем, если СНБ арестует его за сделанное заявление.

Ваан Бадасян баллотировался в президенты Нагорного Карабаха на прошедших в марте 2020 выборах. Осенью 2020 года он принимал участие в карабахской войне и получил ранение в голову.