Среда, 10 Февраля 2021 15:37

АрмИнфо.Председатель Конституционного Суда РА Арман Диланян принял посла Федеративной Республики Германия в Республике Армения Михаэля Йоханнеса Банцхафа. Об этом сообщает пресс-служба КС РА.

В ходе встречи, как отмечает источник, Арман Диланян выразил удовлетворение поддержкой правительством Германии реформ в судебно-правовой системе Армении, укреплению верховенства закона, защите прав человека и основных свобод.

Посол Банцхаф, поблагодарив за теплый прием, отметил, что армяно-германские правовые отношения всегда находились в сфере взаимных интересов, и добавил, что существующее эффективное сотрудничество и дружеские отношения между Конституционными судами Армении и Германии являются лучшим свидетельством этого.

Собеседники также обменялись мнениями о реализации совместных приоритетных программ при председательстве Германии в Комитете министров Совета Европы.