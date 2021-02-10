Среда, 10 Февраля 2021 15:24

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Арцах Генеральный прокурор Армении Артур Давтян при участии военного прокурора Ваге Арутюняна провел совещание, в ходе которого была подытожены деятельность военной прокуратуры в 2020 году и очерчены приоритеты 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении, в ходе совещания затрагивались вопросы, связанные с уголовными судопроизводствами находящимися в ведении гарнизонной прокуратуры, последствиях и влиянии на них войны, а также средствах их преодоления; вопросы защиты прав военнослужащих в вооруженных силах в контексте трансформации ВС в послевоенный период.

Генеральный прокурор РА поручил уделить особое внимание полному, объективному, всестороннему расследованию уголовных дел, связанных с военной агрессией осуществленной Азербайджанской Республикой в отношении Арцаха и Армении, при этом обеспечив полноту доказательной базы военных преступлений, совершенных против гражданского населения и армянских военнослужащих.

Давтян также подробно поинтересовался расследуемыми уголовными делами об условиях и причинах, приведших к такому трагическому исходу войны, дав конкретные поручения по части их всестороннего и эффективного расследования.

В частности, он указал важность акцентирования внимания на различные эпизоды боевых действий, представленные родственниками военнослужащих, погибших, пропавших без вести или военнопленных, находящихся в Азербайджане, заявления о законности действий различных должностных лиц, а также детального расследования как отдельно, так и в комплексе публикаций в социальных сетях и СМИ об очевидных преступлениях в ходе боевых действий.