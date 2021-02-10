Среда, 10 Февраля 2021 13:45

АрмИнфо.Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сказал в интервью Sputnik председатель комитета Народного Собрания по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.

"Инициатива принадлежит нашему комитету. Так как мы отслеживаем то, что происходит в регионе и конфликт, который имел место быть в Нагорном Карабахе, и который разрешается таким путем. Мы приветствуем то, что происходит разблокирование транспортных коммуникаций", - добавил он. Парламентарий отметил, что Абхазия всегда заявляла, что она готова на равноправных условиях участвовать в больших региональных проектах. Исходя из того, что после окончания войны в Нагорном Карабахе страны региона стали обсуждать возможность открытия железнодорожного сообщения, Абхазия не должна остаться безучастной, заметил Астамур Логуа. "Абхазия должна быть разблокирована, соответственно, мы проводим работу, которую поддерживают наши коллеги в Парламенте, в МИДе. Надеемся, что мы добьемся того, что Абхазия на равноправных условиях будет участником проекта", - сказал депутат.

4 февраля в Парламенте Абхазии состоялись расширенные комитетские слушания, на которых обсуждались варианты, которые нужно использовать, чтобы добиться успеха в этом вопросе, заявил он. "Это хорошо, когда разблокируют часть региона, но еще лучше, чтобы весь регион был разблокирован, в XXI веке пора заканчивать с политикой изоляции, признавать современные реалии и выстраивать нормальные отношения. Мы надеемся, что время проходит и у людей будет появляться осознание всех процессов", - отметил Астамур Логуа. 11 января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами. Предполагается, что железная дорога пройдет по восточному Азербайджану и позволит Армении впервые с 1992 года запустить прямые поезда в Россию, а также получить выход на Иран. Баку, в свою очередь, после более 30 лет блокировки сможет наладить сообщение с отделенным Арменией эксклавом - Нахичеванской автономной республикой - и получить выход к Турции.