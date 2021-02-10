Среда, 10 Февраля 2021 13:14

АрмИнфо. Лабораторное исследование образцов, взятых в рамках эпидемиологического надзора за гриппом, выявило в Армении вирусы гриппа A подтипа H3N2. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Источник отмечает, что лучший и эффективный способ предотвратить сезонный грипп - это вакцина, которая доступна и используется десятилетиями. Профилактика острых респираторных инфекций, в том числе сезонного гриппа, особенно важна в условиях эпидемии COVID-19.

Минздрав заверяет, что все поликлиники в стране обеспечены вакциной от сезонного гриппа, все люди из группы риска, которые еще не получили вакцину от сезонного гриппа, могут обратиться в свою поликлинику и пройти вакцинацию. Прививки проводятся бесплатно, в рамках государственного заказа. В числе приоритетных групп риска ведомство называет беременных женщин, детей от 6 месяцев до 5 лет, лиц старше 65 лет, диабетиков, лиц с хроническими заболеваниями, а также медицинские работники, военнослужащие, лица, работающие в закрытых помещениях. Вакцина доступна и для других групп населения. "Еще раз призываем, если вы еще не сделали прививку от сезонного гриппа, сходить в поликлинику, пройти вакцинацию, обезопасив себя и своих близких", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Армении.