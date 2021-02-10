Среда, 10 Февраля 2021 12:49

АрмИнфо. Закавказский регион входит в число стратегически важных для России направлений, и особое внимание традиционно уделяется вопросам поддержания региональной безопасности. Об этом говорится в публикации посольства России в Армении "Российская дипломатия на современном этапе "(тезисы к отмечаемому в России 10 февраля Дню дипломатического работника).

"Убеждены, что все противоречия и конфликтные ситуации между находящимися здесь странами, в частности нагорно-карабахский конфликт, должны быть урегулированы исключительно политико-дипломатическими методами. Россия содействует как в национальном статусе, так и в рамках международных структур поиску и нахождению решений, обеспечивающих мир и стабильность в данном регионе.

Во время боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта осенью 2020 г. российской стороной были предприняты активные посреднические усилия, благодаря которым удалось добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. На данном этапе приоритетное значение имеет последовательная реализация заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 г. и от 11 января с.г.

Уделяется большое внимание установлению контактов между руководством Армении и Азербайджана, созданию атмосферы доверия. В этом, как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, заключался один из важных смыслов встречи, которая состоялась в Москве с участием президента России Владимира Путина и лидеров Армении и Азербайджана",- отмечается в публикации.

Также напоминается, что развернутый в зоне конфликта российский миротворческий контингент совместно с Международным центром гуманитарного реагирования и уполномоченными международными организациями непосредственно вовлечен в поиск пропавших без вести солдат и тел погибших, оказывает всемерное содействие в этом с помощью самых современных технических средств.

"Ситуация с обменом пленными, а также с поиском пропавших без вести и тел погибших неизменно находится в фокусе внимания высшего руководства Российской Федерации и является одним из приоритетных вопросов.

Проводится работа по разминированию и отчистке территорий от взрывоопасных предметов. Всего по состоянию на 7 февраля разминировано более 1100 гектар местности, 317 км дорог, порядка 1150 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более 24 тыс. взрывоопасных предметов.

Миротворцы совместно с группировкой МЧС России и Международным центром гуманитарного реагирования оказывают медицинскую помощь и психологическую поддержку людям, пострадавшим в районе боевых действий, содействуют в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев (по состоянию на 7 февраля с.г. в Нагорный Карабах вернулось более 52 тыс. человек), восстанавливают гражданскую инфраструктуру. С этой целью силами МЧС России уже доставлено более 1,5 тыс. тонн гуманитарного груза", - подчеркивается в публикации.

Также отмечается, что Россия в координации с Ереваном и Баку также работает над вопросом защиты памятников истории, религии и культуры, всячески поощряет подключение к данным усилиям профильных международных организаций.

"Все усилия российской стороны как гаранта региональной стабильности и безопасности направлены на то, чтобы дальнейшее политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе было спокойным и происходило в атмосфере добрососедства, которую нужно восстановить в регионе. Убеждены, что имплементация положений заявлений лидеров Армении, Азербайджана и России будет способствовать развитию экономических перспектив и, как следствие, мирному процветанию региона. Россия и Армения продолжают развивать двусторонние отношения в духе стратегического союзничества.

Сохраняется активный, доверительный политический диалог на всех уровнях. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наблюдается лишь незначительное снижение двустороннего товарооборота. Интенсивными остаются контакты в области культурно- гуманитарного взаимодействия. В сегодняшней непростой для Армении ситуации для России, как для союзника и друга, важно, чтобы братская страна воспряла духом, поверила в свои силы и продолжила динамично и поступательно развиваться. Россия всемерно помогает и будет помогать армянскому народу в реализации этих целей", - подчеркнули в посольстве России.

В целом также указывается, что современный мир переживает период глубоких перемен, сущность которых заключается в формировании полицентричной международной системы после того, как попытка <выстроить> однополярный миропорядок провалилась.

"Структура международных отношений продолжает усложняться, все более отчетливо заявляют о себе новые центры экономического и политического влияния, проявляются многообразие культур и цивилизаций в мире, множественность моделей развития государств.

Пандемия коронавирусной инфекции, ставшая серьёзным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы. Она обострила проблемы и дисбалансы, ранее накопившиеся в мире. Это негативно сказывается на стабильности и предсказуемости международных отношений, увеличивается число региональных конфликтов, размывается роль международных институтов, более хрупкой становится система глобальной безопасности. В данном контексте необходимо в позитивном ключе отметить договоренность лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без предварительных условий, к чему российская сторона призывала на протяжении достаточно длительного периода времени.

Вместе с тем, серьезное беспокойство вызывает линия ряда государств Запада, направленная на слом сложившейся и признанной архитектуры международной жизни, опирающейся на ООН, её Устав и структуру, а также нацеленной на размывание норм международного права в угоду <миропорядку, основанному на правилах>. В рамках этой линии за пределами ООН и универсальных структур создавались некие эксклюзивные механизмы - группы так называемых единомышленников. Их решения активно навязываются всем участникам межгосударственного общения. Убеждены, что честное сотрудничество по всем ключевым вопросам и их открытое обсуждение под <зонтиком> ООН не имеют альтернативы.

Российская дипломатия реализует внешнеполитический курс, отличительными чертами которого являются суверенность и независимость, сочетание линии на твердую защиту национальных интересов с готовностью к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений и компромиссов. Ключевые задачи на современном этапе - содействие деэскалации международной напряженности, укреплению правовых и демократических начал межгосударственного общения.

Россия выступает за сохранение центральной роли ООН в мировой политике, поиск мирных развязок конфликтных ситуаций и недопущение конфронтационных сценариев, а также за продвижение позитивной и объединительной повестки. Проявлением стремления России к открытому разговору между странами является предложенная В.В.Путиным инициатива о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, которая встретила позитивную реакцию большинства лидеров <пятерки>.

Традиционно одним из приоритетов внешней политики России является наращивание взаимодействия с партнерами на евразийском пространстве, в первую очередь в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС. Заинтересованы в расширении внешних связей Евразийского экономического союза. Утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. Принято решение о предоставлении Узбекистану и Кубе статуса государств-наблюдателей при ЕАЭС, одобрено начало переговоров по соглашению о зоне свободной торговли с Ираном.

На качественно новый уровень выведена работа в рамках российской инициативы по формированию Большого Евразийского партнерства - проведено первое заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР, одобрена актуализированная Программа экономического сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и АСЕАН на период до 2025 г. Идея построения <Большой Евразии> получила одобрение в итоговых документах встреч глав государств и правительств стран-членов ШОС", - заключили в посольстве.