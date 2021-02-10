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 Среда, 10 Февраля 2021 12:15
Марианна Мкртчян

Москва: Деятельность сопредседателей  МГ ОБСЕ должна быть продолжена

Москва: Деятельность сопредседателей  МГ ОБСЕ должна быть продолжена

АрмИнфо.Исходим из того, что деятельность сопредседателей Минской группы должна быть продолжена. Об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, отвечая на вопрос о перспективах формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Руденко напомнил, что посредники Они внесли важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, многие из которых нашли отражение в заявлении от 9 ноября 2020 года.

" Это относится и к возвращению Азербайджану районов, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, возврату беженцев, сохранению коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, обеспечению безопасности, миротворческой операции, разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе", - сказал дипломат.

При этом он констатировал, что по-прежнему остается востребованной задача достижения всеобъемлющего политического урегулирования, которое в соответствии с решениями Будапештского саммита ОБСЕ (1994 года) возложено на сопредседателей минской группы.

""Тройка" имеет мощную международную поддержку и может быть полезной в выработке взаимоприемлемых подходов к дальнейшим шагам, в том числе по статусным вопросам.  Но осторожно, не спеша, когда придет время.

Сейчас минская группа ОБСЕ, ее сопредседатели могли бы проявить активность в вопросах укрепления мер доверия между армянами и азербайджанцами. Развитие диалога в рамках гражданского общества будет способствовать общему оздоровлению ситуации в регионе и созданию предпосылок для дальнейших шагов на политическом треке", - сказал Руденко.

На уточнение, не опасается ли Москва усиления военного присутствия Турции в Закавказье по итогам конфликта в Карабахе, российский дипломат, в частности сказал:

"Исходим из того, что наше взаимодействие с Анкарой в регионе по военной линии выстраивается в рамках действующего в Агдамском районе с 30 января Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в зоне нагорно- карабахского конфликта.

Рассматриваем открытие такого центра в качестве хорошего примера совместных усилий, направленных на нормализацию обстановки в регионе", - заключил замминистра.


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