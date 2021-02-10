Среда, 10 Февраля 2021 12:12

АрмИнфо.С большим сожалением приходится констатировать, что пандемия, вызванная коронавирусом, не обошла стороной ни одну страну. В этой связи появилось много мифов и реальностей, связанных с применением биологического оружия.

Бывший директор ФСБ Николай Патрушев, говоря об опасности размещаемых на постсоветском пространстве американских военных лабораторий, в одном из своих интервью отметил, что их число в целом увеличилось в 20 раз. Отсюда напрашивается вывод, что под прикрытием безобидных медицинских исследований в обход международных договоренностей США наращивают военно-биологический потенциал. Косвенным подтверждением этому является и то, что американские делегации постоянно блокируют любые международные инициативы по верификации конвенции, что исключает возможность проверки деятельности американских лабораторий.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ. Чем занимается биолабораторная сеть, известная как Центр Лугара, расположенная неподалеку от Тбилиси (Грузия) в 2011 году близ границы с Южной Осетией. Не является секретом тот факт, что Центр Лугара сотрудничает с военными из Пентагона.

По мнению экспертов, объект представляет собой серьезную угрозу биологической безопасности как прилегающих к ней стран, так и южных регионов России. Большое количество специалистов как югоосетинских и абхазских, так и российских напрямую связывают многочисленные факты возникновения различного рода эпидемий (птичий, свиной, африканский и др.) с началом функционирования Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Грузии. Она фактически является военно-биологической лабораторией Министерства обороны Соединённых Штатов. Существует й и возможная опасность для населения прилегающих территорий.

Формально Центр перешел в подчинение Минздрава Грузии. Однако, подрядчики, которые занимаются конкретными проектами, непосредственно связаны с военным ведомством Соединенных Штатов. Это наводит на различные мысли о том, какого рода исследованиями там могут заниматься. По версии грузинских властей, деятельность лаборатории Лугара направлена на улучшение эпидемиологической ситуации и лежит в сугубо научной плоскости.

За последние годы подобные объекты активно строятся на Украине, В Армении, Азербайджане, Средней Азии и Казахстане. При этом центр Лугара в Грузии является одним из ключевых звеньев в этой системе.

Отмечая угрозы, исходящие от центра Лугара, следует также обратить внимание на ещё один важный нюанс - Грузия с 90-х годов находится в центре внимания различного рода террористических группировок, которые используют ее территорию как для базирования, так и для транзитных целей.

В прошлом на брифинге представитель Минобороны сообщил, что в результате испытаний некоего препарата «Совалди» погибли 73 человека. Естественно это не может не порождать тревогу в нашем обществе. Ведь сведения были представлены экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе…Он выступил со скандальными обвинениями в адрес лаборатории Лугара и начал публикацию документов, подтверждающих гибель людей… В условиях полного разрыва дипломатических отношений найти точки соприкосновения и взаимодействия в этом вопросе пока не представляется возможным.

С Арменией и Казахстаном у России другой уровень отношений. Более того, эти государства —союзники Москвы по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Сергей Лавров не раз поднимал «лабораторный вопрос» на встречах с коллегами-министрами из стран—членов ОДКБ.

О том, что Москва и Ереван начали работу над соответствующим документом, газета “Ъ” писала прошлым летом. «Важно создать механизм, позволяющий периодически осматривать эти лаборатории и обмениваться информацией с партнерами, чтобы обеспечить для себя понятную картину. А заодно исключить контроль этих объектов со стороны США и других третьих стран»,— сообщает источник в российского внешнеполитического ведомства.

В Армении в настоящее время действует целая сеть – 12 биолабораторий, созданных или модернизированных на деньги американского военного ведомства в рамках Программы по снижению биологической угрозы (BTRP), которая, в свою очередь, является частью «Биологической программы совместного участия» (CBEP) США. Три из них расположены в Ереване: в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице «Норк». В Иджеване, Гюмри, Мартуни, Сисиане, Арташате и Ванадзоре и др. на базе противочумных станций действуют региональные лаборатории.