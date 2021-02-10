Среда, 10 Февраля 2021 12:02

АрмИнфо.Россия последовательно выступает против любых торговых блокад и ограничений, в том числе на Южном Кавказе, который в силу своего географического положения является естественным перекрестком торговых путей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью <Россия сегодня>, отвечая на вопрос нужен ли вообще России транзит через Грузию с учетом того, что появилась перспектива транспортного пути из России через Азербайджан в Армению.

По его словам, разблокирование экономических и транспортных связей отвечает стратегическим интересам всех стран этого региона. При этом Руденко констатировал, что данное устремление зафиксировано в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 г., а также по итогам Московского саммита 11 января с.г.

"На этой основе мы уже приступили к соответствующей работе с Баку и Ереваном. При этом мы не упускаем из виду более широкий контекст, имея в виду возможности и стремление других наших партнеров внести вклад в обеспечение стабильности и процветания Южного Кавказа. По сути, речь идет о возможности сопряжения усилий всех <регионалов> в целях выстраивания максимальной транспортной и торгово- экономической открытости региона Южный Кавказ по всем азимутам", - сказал дипломат.

Говоря в целом, о подписанном в 2011 году соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, Руденко подтвердил, что оно, действительно, еще не вступило в силу.

"Началу его реализации мешают неурегулированные на сегодняшний день разногласия. Их обсуждение ведется в рамках Совместного комитета по надзору за выполнением данного соглашения и его рабочей группы по нерешенным вопросам.

Российская сторона настроена на продолжение конструктивной работы, нахождение взаимоприемлемых развязок с тем, чтобы соглашение 2011 года заработало как можно быстрее", - резюмировал Руденко.

Напомним, что Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП <Казбеги>-<Верхний Ларс> - единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Заметим, что <Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного

администрирования и мониторинга торговли товарами> от 9 ноября 2011 года был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой тогдашний лидер Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию - но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут торговые коридоры из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их.

Такая система позволила бы сторонам обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая эту страну с Россией, часто закрывается из-за погодных условий.

В 2011 году посредниками на переговорах между РФ и Грузией были власти Швейцарии. Они выступили с предложением о создании электронной системы слежения за передвижением товаров на абхазском и южноосетинском участках границы. Такой вариант позволял обойтись без формального признания Москвой статуса этих операций как российско-грузинской торговли, то есть без формального признания Южной Осетии и Абхазии частью Грузии. В итоге соглашение реализовано не было.