Среда, 10 Февраля 2021 11:55

АрмИнфо. Швеция выразила готовность развивать многоотраслевое сотрудничество с Арменией. Об этом заявил в ходе встречи с министром территориального управления и инфраструктур Армении Суреном Папикяном новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в РА Патрик Свенсон.

Как сообщает пресс-служба ведомства, он отметил, что Швеция заинтересована также в укреплении местной демократии и обмене опытом в рамках административно-территориальных реформ. <Надеюсь, мое пребывание на этой должности придаст новый импульс углублению существующих партнерских отношений с министерством>, - сказал он.

В свою очередь министр Папикян выразил готовность с армянской стороны развивать и углублять армяно-шведские отношения по разным направлениям. В этом контексте он отметил, что успешный опыт двустороннего взаимодействия особенно проявился в сфере гражданской авиации, в рамках сотрудничества с Миграционной службой, а также в работах по обмену опытом в направлении развития и повышения безопасности дорожно-транспортных инфраструктур.