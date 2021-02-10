Среда, 10 Февраля 2021 11:07

АрмИнфо.Американские сенаторы обратились к президенту США Джо Байдену с призывом оказать давление на правительство Турции.

Так, в письме, инициированном сенатором от Демократической партии Роном Виденом и сенатором от Республиканской партии от Флориды Марко Рубио и подписанном более 50 сенаторами, говорится, что внешняя политика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стала более агрессивной и воинственной.

"В последние годы он нагло атаковал поддерживаемых США курдов, борющихся с ИГИЛ в Сирии, купил российские системы ПВО, несмотря на предупреждения о том, что они несовместимы с технологиями США, и поощрил Азербайджан использовать насилие для урегулирования территориального спора с Арменией", - отмечается в письме.

Также указывается, что правительство Эрдогана пытается экстрадировать турецких граждан из-за границы после неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году, и в некоторых случаях использует уведомления Интерпола, чтобы оказать давление на критиков.

Американские сенаторы также призывают Байдена указать президенту Эрдогану и его администрации на недопустимость продолжения подавления инакомыслия внутри страны и за рубежом, освободить политических заключенных и узников совести и изменить авторитарный курс.