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АрмИнфо.По положению на утро 10 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.
Как сообщает пресс-служба МЧС РА, проезд через перевал Варденяц затруднен для большегрузов с прицепами, открыт для остальных видов транспортных средств. Закрыты для проезда участки дорог, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари.
Кроме того, 10 февраля с 14:00 до 18:00 часов по местному времени участок дороги Ахтала-Нехоц межгосударственной дороги Ванадзор-Алаверды-Грузия будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств из-за проводимых взрывных работ. Объездная дорога для движения не установлена.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств, на российской стороне скопилось около 350 грузовых автомобилей.
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|Специалист: Строительство железной дороги через Мегринский коридор приведет Армению в состояние полной транспортной изоляции
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|Посольство РФ: Безопасность в Закавказье в числе приоритетов российской дипломатии
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|Прогноз: Армения в союзном с Россией государстве возможна в теории и в отдаленной перспективе
|Москва: Деятельность сопредседателей МГ ОБСЕ должна быть продолжена
|Существует вероятность исследований с возбудителями опасных заболеваний
|Москва: Россия выступает против любых торговых блокад и ограничений на Южном Кавказе
|Спасатели Арцаха возобновили поисковые работы на территориях, перешедших под контроль Азербайджана
|Швеция готова развивать сотрудничество с Арменией по разным направлениям
|Американские сенаторы просят Байдена наложить санкции на правительство Эрдогана, в том числе за действия в Карабахе
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Мурадов: Азербайджан вернул Армении пять пленных, еще один азербайджанский пленный доставлен в Баку
|В Армении скончался солдат контрактной службы
|Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена Армении
|Лилит Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении
|МИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза
|МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту "Путешествую без COVID-19"
|МИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовами
|Вице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщений
|Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
|Министр: Армения ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19
|Правительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обучения
|Консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ
|В Армении будет введен запрет на злоупотребление правом в ходе судебных разбирательств
|Англичане осваивают "освобожденные" территории
|Министр: Армянские ударные БПЛА вскоре поступят в серийное производство
|Министр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану
|Депутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне
|Лица диаспоры: Личность. Артур Гарибян
|Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского
|Суд разрешил второму президенту Армении заключить сделки по имуществу
|Президент Армении на этой неделе вернется в Ереван
|Вице-спикер: Оппозиция должна четко сформировать свои предложения по проведению в Армении внеочередных парламентских выборов
|Лилит Тадевосян: Для судов Армении проблемой номер один является их перезагруженность
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|Благотворительный фонд Степана Гишяна объявил о старте конкурса грантов для юрлиц
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|Air Arabia 13 февраля возобновит выполнение рейсов по маршруту Шарджа-Ереван-Шарджа
|Состоялось заседание экспертной подгруппы по вопросам задействования транспортного сообщения в регионе
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|Депутат: Ни один из вопросов, включенных в повестку заседания парламента, не адекватен тем вызовам, которые стоят перед страной
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