Среда, 10 Февраля 2021 10:29

АрмИнфо.По положению на утро 10 февраля на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, проезд через перевал Варденяц затруднен для большегрузов с прицепами, открыт для остальных видов транспортных средств. Закрыты для проезда участки дорог, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари.

Кроме того, 10 февраля с 14:00 до 18:00 часов по местному времени участок дороги Ахтала-Нехоц межгосударственной дороги Ванадзор-Алаверды-Грузия будет закрыт для проезда всех видов транспортных средств из-за проводимых взрывных работ. Объездная дорога для движения не установлена.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств, на российской стороне скопилось около 350 грузовых автомобилей.