Среда, 10 Февраля 2021 10:28

АрмИнфо.Вечером 9 февраля в целях реализации трехстороннего заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., осуществлен очередной обмен пленными. Об этом говорится в заявлении командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

"В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных.

Российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения", - говорится в заявлении Мурадова.

Заметим, что по сей день общественности не известно о количестве армянских пленных, находящихся у Азербайджана, а также о количестве азербайджанцев - у армянской стороны. Официальный Баку подтвердил наличие у себя 62 двух армянских добровольцев из Ширакской области.