Вторник, 9 Февраля 2021 20:19

АрмИнфо. Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но угрозы в регионе по-прежнему сохраняются. Как передает ТАСС, об этом заявил 9 февраля председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России.

"Продолжение этого конфликта могло бы создать вопросы безопасности на северных границах Ирана. Мы довольны тем, что Россия прикладывала усилия для того, чтобы положить конец этой войне как можно скорее. Но мне кажется, что есть спящие угрозы в этом регионе. Я имею в виду, надо препятствовать присутствию террористических сил в этом регионе", - сказал он.