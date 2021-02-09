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АрмИнфо. Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но угрозы в регионе по-прежнему сохраняются. Как передает ТАСС, об этом заявил 9 февраля председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Дипломатической академии МИД России.
"Продолжение этого конфликта могло бы создать вопросы безопасности на северных границах Ирана. Мы довольны тем, что Россия прикладывала усилия для того, чтобы положить конец этой войне как можно скорее. Но мне кажется, что есть спящие угрозы в этом регионе. Я имею в виду, надо препятствовать присутствию террористических сил в этом регионе", - сказал он.
|В Армении скончался солдат контрактной службы
|Иран приветствует усилия России по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Азербайджане начались организованные нападки на Омбудсмена Армении
|Лилит Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении
|МИД РФ: Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза
|МИД РФ: Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к проекту "Путешествую без COVID-19"
|МИД РФ: Придерживаясь объединительной повестки, можно будет справиться с любыми вызовами
|Вице-спикер парламента Армении намерен внести в обращение законопроект о криминализации фейковых сообщений
|Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
|Министр: Армения ведет переговоры о закупке вакцины против COVID-19
|Правительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обучения
|Консульский отдел посольства России в Армении возобновляет прием документов и выдачу виз в РФ
|В Армении будет введен запрет на злоупотребление правом в ходе судебных разбирательств
|Англичане осваивают "освобожденные" территории
|Министр: Армянские ударные БПЛА вскоре поступят в серийное производство
|Министр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану
|Депутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне
|Лица диаспоры: Личность. Артур Гарибян
|Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского
|Суд разрешил второму президенту Армении заключить сделки по имуществу
|Президент Армении на этой неделе вернется в Ереван
|Вице-спикер: Оппозиция должна четко сформировать свои предложения по проведению в Армении внеочередных парламентских выборов
|Лилит Тадевосян: Для судов Армении проблемой номер один является их перезагруженность
|Ряд НПО Армении призвали власти Армении вернуть в политическую повестку вопрос внеочередных выборов
|Благотворительный фонд Степана Гишяна объявил о старте конкурса грантов для юрлиц
|Прогноз: Признав Арцах частью Армении, Западу придется признать Крым частью России
|Депутат премьеру: Если он Верховный главнокомандующий, то я Михайло Ломоносов
|Омбудсмен Армении призвал политические силы в стране к благоразумию
|Air Arabia 13 февраля возобновит выполнение рейсов по маршруту Шарджа-Ереван-Шарджа
|Состоялось заседание экспертной подгруппы по вопросам задействования транспортного сообщения в регионе
|Посол США изучает усилия Армении по ключевым экономическим и структурным реформам
|Депутат: Ни один из вопросов, включенных в повестку заседания парламента, не адекватен тем вызовам, которые стоят перед страной
|Ереван и Вашингтон обсудили ключевые вопросы повестки армяно-американского партнерства
|В Арцахе стартовал зимний призыв на обязательную военную службу
|В Степанакерте сообщили об изменении порядка въезда иностранцев в Арцах
|Спецслужбы Армении "предложили" ректору Российско-Армянского (Славянского) университета уйти с должности
|Сотрудничество Банка ВТБ (Армения) и группы компаний Макс Фиш открывает новые возможности для развития рыбоводства в Армении
|В Ереване оценили участие армянского народа во Второй Мировой войне
|Вице премьер Армении на встрече с послом Грузии назвал ключевые направления взаимодействия
|Вагаршак Арутюнян встретился с родителями и родственниками пропавших без вести во время войны в Карабахе
|Посол России о судьбе армянских военнопленных, выборах в Армении и возвращении Кочаряна в политику
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Левон Тер-Петросян и Джонатан Лакот обсудили текущую ситуацию в Армении и Арцахе
|Депутат: Власти Армении прибегли к очередной манипуляции, отказавшись от проведения внеочередных парламентских выборов
|Георгий Дерлугьян: Если заговор и был, то это был заговор пантюркистов…
|Ситуация в зоне карабахского конфликта в повестке визита Венди Мортон в Азербайджан
|Литовские депутаты призвали Азербайджан незамедлительно вернуть армянских пленных и военнопленных
|Генпрокурор: В 2021 году безусловным приоритетом станет обеспечение естественной жизнеспособности населения Сюникской области
|Премьер-министр РА: В ближайшее время начнется процесс формирования Министерства внутренних дел
|Оппозиция ответит митингами действующей власти Армении
|Президент Европейского совета совершит турне по Южному Кавказу
|Из Нижнего Новгорода открывается воздушное сообщение с Арменией
|Посольствo России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градуса
|Омбудсмен: Присутствие азербайджанских вооруженных сил на дорогах Сюникской области Армении противоречит основам международной системы прав человека
|Действующие власти Армении решили отказаться от внеочередных парламентских выборов
|В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Политического офиса Движения «Талибан»
|МЧС Армении предупреждает о землетрясениях слабой и средней силы в ближайшие дни
|Вице-премьер: Армяно-иранское сотрудничество имеет обширную повестку, которая должна осуществляться поэтапно
|Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в 5 км к северо-востоку от армянского села Шоржа
|Читать больше
|Георгий Дерлугьян: Если заговор и был, то это был заговор пантюркистов…
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