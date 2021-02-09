Вторник, 9 Февраля 2021 19:26

АрмИнфо. Лилит Тадевосян избрана председателем Кассационного суда Армении. Это стало известно по итогам тайного голосования в парламенте страны 9 февраля. За кандидатуру Тадевосян проголосовали 102 депутата при одном против.

Кандидатуру Лилит Тадевосян ранее предложил Высший судебный совет. Новый руководитель Кассационного суда является доктором юридических наук, профессором. 42-летняя Тадевосян закончила Ереванский государственный университет, где в настоящее время преподает. В прошлом работала следователем, прокурором, судьей.

В прошлом Кассационный суд возглавлял Ерванд Хундкарян. В сентябре прошлого года он был избран судьей Конституционного суда.