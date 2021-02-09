Вторник, 9 Февраля 2021 19:18

АрмИнфо. Армения была и остается одним из активных участников Евразийского экономического союза. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

По его словам, еще в 2018 году высказывались озабоченности по поводу будущего Союза на фоне серьезных политических перемен в Армении. "Однако курс Еревана в отношении евразийской интеграции не изменился, Армения была и остается одним из активных участников Союза.

Очевидно, что минувший год был беспрецедентно "насыщен" политическими катаклизмами. Тем не менее, мы не склонны драматизировать ситуацию в проекции на функционирование ЕАЭС. Прежде всего, необходимо понимать, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят объективный и взаимовыгодный характер. Другими словами, членство в Союзе - это осознанный выбор государств-членов, в основе которого лежат сугубо экономические соображения и расчет. Именно это ключевое обстоятельство предопределяет "резистентность" Союза в отношении всех неэкономических факторов, которые, как может показаться на первый взгляд, должны были бы негативно сказываться на его развитии. Стабильная работа всех органов Союза в течение всего 2020 года (в том числе, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса), а также принятие ряда важных решений, которые будут определять дальнейшее развитие интеграционных процессов на ближайшую перспективу, лучшее тому подтверждение. В частности, я имею в виду утверждение главами государств-членов Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и предоставление Узбекистану и Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС", - отметил замглавы МИД России