Вторник, 9 Февраля 2021 19:14

АрмИнфо. Идея создания мобильного приложения, позволяющего облегчить условия перемещения граждан государств - членов ЕАЭС на фоне пандемии, появилась совсем недавно. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Он напомнил, что 5 февраля на Цифровом форуме в Алма-Ате премьер­министром РФ Михаилом Мишустиным были презентованы возможности и суть реализуемого в пилотном режиме проекта ЕАБР "Путешествую без COVID-19": с 1 февраля по 1 марта текущего года граждане стран ЕАЭС могут въезжать на территорию России через 20 воздушных пунктов пропуска при предъявлении отображаемых в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательных результатов исследований на коронавирусную инфекцию. В этом проекте пока принимают участие Белоруссия и Армения. Казахстан и Киргизия рассматривают возможности подключения к нему.

Основная задача инициативы, продолжи замминистра, долгожданное восстановление свободного перемещения трудящихся, возобновление гуманитарных контактов без создания при этом рисков для новой волны коронавирусной инфекции. "Наука не стоит на месте, технологии постоянно совершенствуются. Не исключено, что по итогам первого месяца использования приложения будет расширен его функционал, например за счет включения информации о вакцинировании, а также возможности сопряжения с другими аналогичными продуктами, вводимыми в других странах", - сказал замминистра.