Вторник, 9 Февраля 2021 18:39

АрмИнфо. Несмотря на возникшие трудности в мировой экономике, пандемия COVID-19 продемонстрировала важность международного сотрудничества для совместного реагирования на кризисы, решения задач восстановления устойчивого развития экономики и преодоления социальных дисбалансов. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Так, по его словам, участие в Евразийском экономическом союзе, оперативные коллективные меры и взаимная помощь в определенной степени нивелировали воздействие негативных внешних факторов на национальные экономики. В условиях пандемии COVID-19 был согласован и реализован пакет мер "евразийской пятерки" по обеспечению жизненно важных потребностей населения, поддержанию взаимной торговли, свободы передвижения товаров и стабилизации внутреннего рынка Союза. Активизировалось взаимодействие также в санитарно­эпидемиологической области. "Уверен, что придерживаясь такой объединительной, созидательной повестки и общих подходов на глобальной арене можно будет справиться с любыми даже самыми масштабными вызовами. Со своей стороны готовы к выстраиванию самого широкого международного сотрудничества на основе открытости и взаимного доверия",- сказал заместитель главы МИ Д РФ.