Вторник, 9 Февраля 2021 18:35

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян намерен внести в обращение проект закона о криминализации фейковых сообщений. Об этом он заявил 9 февраля с трибуны армянского парламента.

По его словам, законопроект в ближайшее время будет разработан и введен в обращение парламента. "Посмотрим, как проголосуют наши коллеги из оппозиционного лагеря",- заметил вице-спикер.