Вторник, 9 Февраля 2021 18:29

АрмИнфо. Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика.

"Подтверждаем", - сказали в пресс-службе в ответ на просьбу подтвердить информацию о том, что авиакомпания с 13 февраля начинает перелеты по маршруту Красноярск-Ереван. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении авиасообщения с Арменией с 15 февраля.

Граждане Армении с 1 февраля могут вылететь в Россию при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Однако перед поездкой они должны скачать приложение "Путешествую без COVID-19" в мобильный телефон, сдать анализ на коронавирусную инфекцию в тех лабораториях, которые включены в список этой программы. В случае отрицательного теста приложение выдает "зеленое" окно - сигнал для свободного передвижения.

По состоянию на 17:35 часов 1 февраля приложение "Путешествую без COVID-19" установило на своих смартфонах 18 тысяч 500 юзеров из Армении. В программу вовлечены шесть лабораторий медцентра "Цито", "Нормед", "Натали Фарм", медцентра "Астхик" и "Биомед", "Пром-Тест", "Экосенс", "Гисане". Ведутся работы по расширению списка лабораторий. Еще три лаборатории прошли оценку и будут, скорее всего, подключены.