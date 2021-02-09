Вторник, 9 Февраля 2021 18:08

АрмИнфо. Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 9 февраля приняла Посла США в Армении Линн Трейси и исполняющего обязанности директора миссии USAID в Армении Дэвида Хоффмана.

Как передает пресс-служба Минздрава РА, приветствуя гостей, министр поблагодарила их за долгосрочное сотрудничество. Она отметила, что 2020 год был непростым для системы здравоохранения. С одной стороны, наблюдалась перезагруженность в условиях коронавируса, с другой - карабахской войны. "Тем не менее, несмотря на серьезные вызовы, система здравоохранения смогла преодолеть все стоящие перед ней проблемы", - сказала Анаит Аванесян.

Посол США оценила тесное сотрудничество между странами, поинтересовавшись текущим состоянием системы здравоохранения Армении, закупкой вакцин против коронавируса, а также попросила министра подробно рассказать о возможных направлениях помощи со стороны США.

Анаит Аванесян подробно ознакомила посла с интересующими ее вопросами, добавив, что Армения в настоящее время ведет переговоры о закупке вакцины. "Мы открыты для обсуждений, рассматриваем безопасные и удобные варианты для нашей страны", - сказала министр.

Принимая во внимание стабильную и контролируемую ситуацию с COVID-19 в республике, министр отметил, что сейчас система более-менее дышит, и имеет возможность сосредоточиться на других, не менее важных отраслях.

Анаит Аванесян отметила, что одним из важных направлений системы здравоохранения является охрана здоровья матери и ребенка. Несмотря на эпидемию, в прошлом году снизились показатели материнской детской смертности.

В конце встречи Линн Трейси заявила, что сотрудничество будет продолжаться.

В свою очередь, Дэвид Хоффман представил совместную программу USAID и Американского университета Армении, которая направлена на развитие и совершенствование политики Армении в области здравоохранения. Это позволит противостоять новым заражениям в будущем.