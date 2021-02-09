Вторник, 9 Февраля 2021 17:59

АрмИнфо.Производство вакцин от COVID-19 на базе Карагандинского Фармацевтического Комплекса (КФК) Казахстана является стратегический социальным проектом. Подробно о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» рассказали на карагандинском предприятии, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Решение о производстве вакцины на мощностях КФК принято в результате инспекций и посещения казахстанских фармацевтических предприятий комиссией Министерства здравоохранения РК (МЗ РК) и Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ). По данным экспертов, КФК оказался наиболее подготовленным к производству готовой формы вакцины из российской субстанции. Технический аудит, проведенный специалистами РФПИ (Россия), подтвердил соответствие производственной площадки всем требованиям для выпуска готовой формы вакцины от коронавируса. Сегодня Карагандинский Фармацевтический Комплекс (КФК) является первым и пока единственным фармпредприятием в РК, специализирующимся на производстве биотехнологических препаратов в соответствии с международным стандартом GMP, имеет всю необходимую инфраструктуру, оснащено технологическим и лабораторным оборудованием ведущих мировых производителей.

В рамках производства российской вакцины «Спутник V» КФК осуществляет сотрудничество с РФПИ, владельцем лицензий и ноу-хау на производство вакцины. На предприятии выпускают готовую вакцину из поставляемого РФПИ сырья (фармацевтической субстанции). КФК осуществляет двойной выходной контроль качества в собственной лаборатории и лаборатории разработчика вакцины – Научно-исследовательского Института им. Гамалеи в Москве. После прохождения строгого контроля вакцина поставляется Единому Дистрибьютору Министерства Здравоохранения РК.

В задачи предприятия входит и дальнейшее сопровождение препарата – фармаконадзор: мониторинг нежелательных явлений, сбор, анализ рекламаций и жалоб пациентов. «Производство вакцины от COVID-19 на базе Карагандинского Фармацевтического Комплекса - стратегически важный социальный проект, имеющий приоритетное значениедля населения Казахстана. Это производство не является высокорентабельным, так как цена реализации покрывает только производственные затраты. Однако главная цель производства вакцины – это не коммерческая выгода, именно поэтому и было принято решение о выпуске вакцины на особых условиях, то есть без учета прибыли», - отметил генеральный директор «Карагандинского фармацевтического комплекса» Сергей Барон. Проект является результатом межгосударственных договоренностей, курируется правительствами двух стран и непосредственно Министерством здравоохранения РК.

Между Минздравом РК и РФПИ подписан меморандум о поставке 2 млн. доз российской вакцины. В соответствии с достигнутыми договоренностями, запланировано производство необходимого объема вакцины в срок до июня 2021 года. В настоящий момент между Минздравом РК и КФК ведется работа по заключению соответствующего соглашения.

КФК – это совместное казахстанско-российское предприятие, оснащенное в соответствии с новейшими фармацевтическими технологиями на частные инвестиции. Со стороны инвесторов в оснащение передового фармкомплекса вложено более $50 млн. Цель - локализация производства жизненно необходимых лекарственных препаратов для лечения казахстанских пациентов, для чего также привлечены компетенции ведущих российских научных лабораторий. КФК осуществляет поставки жизненно необходимых препаратов для нужд Министерства здравоохранения РК, ежегодно расширяя перечень поставляемых медикаментов и реализуя на практике программу импортозамещения в стратегически важном для населения нашей страны направлении.

КФК производит современные препараты для лечения таких тяжелых социально значимых заболеваний, как онкология, гемофилия, гепатит, диабет и других. Так, к концу 2020 года фармкомплекс достиг выпуска 60 наименований лекарственных средств, только за последний год освоив выпуск около 20 новых препаратов. Расширение линейки и импортозамещение целого ряда медикаментов, которые ранее в Казахстане не производились, непрерывно продолжается. Препараты поставляются единому государственному дистрибьютору Министерства здравоохранения РК, компании «СК-Фармация». Благодаря снижению цен на препараты, ранее поставляемые из-за рубежа иностранными производителями, госбюджет страны экономит на эти цели более 1 млрд. тенге ежегодно. Кроме того, КФК является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Карагандинской области, на предприятии организовано 200 рабочих мест. КФК собрал команду высококлассных специалистов (99% специалистов КФК - граждане РК), обладающих знаниями и опытом в сфере производства высокотехнологичной фармацевтической продукции.



