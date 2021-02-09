Вторник, 9 Февраля 2021 17:51

АрмИнфо. Правительство Армении выделило 305 миллионов драмов участникам арцахской войны 2020 года на возмещение стоимости обучения их детям, супруге или супругу.

Как передает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, на данном этапе 1303 студента получат компенсацию за обучение, 70 из которых учатся в средних профессиональных учебных заведениях, остальные - в высших учебных заведениях. Процесс возмещения платы за обучение за один семестр, выплаченной студентам, участвующим в войне, развязанной Азербайджаном с 27 сентября 2020 года, продолжается.

Напомним, решение о компенсации было принято правительством РА 10 декабря 2020 года. Бенефициаром программы могут быть студенты средних специальных учебных заведений, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, клинической ординатуры, проходящих обучение по платной системе образования. Участие в боевых действиях удостоверяется справкой, выданной территориальным военным комиссариатом либо соответствующей отметкой в воинской книжке. Для участия в программе необходимо предъявить в университет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий участие в боевых действиях в Вооруженных Силах. При необходимости университет также может потребовать дополнительные документы (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт родителя, паспорт супруга и т. д.).