Вторник, 9 Февраля 2021 17:41

АрмИнфо. Консульский отдел посольства России в Армении сообщает о возобновлении приема документов и выдаче виз в Российскую Федерацию.

Так, согласно сообщению пресс-службы посольства РФ в РА, с 10 февраля 2021 года возобновляется прием документов и выдача виз для следующих категорий иностранных граждан:

1. Лица без гражданства, проживающие в Армении и имеющие приглашения на въезд в Российскую Федерацию установленного образца или оформленный МВД России документ, подтверждающий статус носителя русского языка.

2. Иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Республике Армения.