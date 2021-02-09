Вторник, 9 Февраля 2021 17:32

АрмИнфо. В Армении ведение уголовно процессуальных действий будет осуществляться в электронной форме. Поправки в уголовном процессуальном кодексе обсуждаются на заседании Национального Собрания РА 09 февраля в первом чтении.

Представляя проект, министр юстиции РА Рустам Бадасян отметил, что он прошел длительный этап обсуждений - порядка 10 лет, и каждый раз находились причины для отказа в его принятии. Между тем, как считает министр, то, что можно сделать сегодня, не следует оставлять на будущее. Если будем бояться, что ошибемся, не следует вообще обсуждать что-либо. Министр отметил, что уже на конкурсной основе отобрана компания, которая разрабатывает электронную программу, благодаря которой будет оцифрован этап досудебного разбирательства. Тем самым, процесс бремя досудебного судебного разбирательства будет облегчено. В настоящее время общественность выражает недовольство ходом целого ряда судебных дел, которые, по сути, и не начинались, поскольку стороны в классическом понимании слова злоупотребляют правом. Законопроектом вводится запрет на злоупотребление правом, применению которого приводит к длительным судебным процессам. Теперь при злоупотреблении правом будет применяться санкция. Кроме того, в настоящее время при наличии объемных уголовных дел и смене судьи возобновляется расследование дела. Нововведениями предусмотрено внедрить идею резервного судьи. Председатель суда назначает резервного судью, который пассивно наблюдает за ходом дела, и в случае смены судьи процесс продолжается при резервном судье. При этом, прокурор будет нести четкую ответственность за уголовные дела - их возбуждение, ведение или приостановку, а следователь - за предварительное следствие. Повышается роль защитников в процессе следственных действий, которые получили право на представление доказательств. Вводится и институт презумпции реальных фактов, который в большей степени касается дел, связанных с коррупционными преступлениями.