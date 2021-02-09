Вторник, 9 Февраля 2021 16:36

АрмИнфо. В рамках научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ в Армении имеются десятки профинансированных проектов, которые подходят к своему логическому завершению.

Об этом в ходе пресс-конференции 9 февраля заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, отметив в этой связи разработки по производству ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В частности, по линии ударных БПЛА министр отметил, что последние на данном этапе проходят государственные испытания, вслед за чем планируются и военные испытания, после чего уже ударные дроны поступят в серийное производство.

<Для меня всегда было вопросом, почему эта простая задача не была решена за все это время. Производство БПЛА для нас сегодня является приоритетом, и по возможности, мы будем совершать локализацию тех видов импортируемых вооружений и узлов, которые можно здесь производить>, - сказал Аршакян.

Вместе с тем, он отметил, что разведывательные БПЛА армянских разработчиков по своим параметрам ничем не уступают уже имеющимся

аналогам. Министр отметил, что разведывательные дроны активно и эффективно применялись в Арцахе в ходе военных действий. В этом ключе он сообщил, что в ближайшее время производственные мощности будут расширены, с целью применения как для ВС, так и для экспортных поставок.

Касаемо радарных технологий, которые используются для ПВО, глава ведомства отметил, что этот сегмент также является приоритетным, поэтому финансирование в данном направлении будет продолжено. Аршакян пояснил, что речь идет о радарных системах, системах связи, оптико­лазерных системах, оптических системах наблюдения, по части которых уже имеются серьезные разработки и производственные возможности.

Кроме того, по словам министра, были привлечены серьезные инвестиции для расширения производственных мощностей для выпуска артиллерийских боеприпасов, снарядов разного калибра и др. <За последние 2 десятка лет я не слышал о подобных достижениях>, - сказал он.

В целом, министр подчеркнул, что ВПК стало приоритетным направлением усилий правительства Армении, для развития которого в 2021 году государство выделит 4.6 млрд. драмов, что более чем в 2.5 раз выше показателя 2017 года.

Отметим, что в ходе военных действий в Арцахе, инициированных Азербайджаном с 27 сентября 2020 года, последними активно применялись ударные БПЛА <Байрактар> турецкого производства, а так же израильские аппараты, которые и нанесли основной урон Армии обороны Арцаха.