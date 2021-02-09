Вторник, 9 Февраля 2021 15:54

АрмИнфо.Армянская сторона рассчитывает на поддержку международных организаций, в частности ООН, в сохранении исторического и культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана в результате войны 2020 года.

Об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян в ходе встречи с делегацией во главе с постоянным координатором ООН в Армении Шомби Шарпом.

"Эти культурные и исторические памятники являются общечеловеческими цивилизационными ценностями, созданными армянским народом", - сказал министр, указав на крайне важную роль миссии ООН в РА, особенно в условиях послевоенного кризиса.

В тоже время Думанян высоко оценил программы, реализуемые в системах образования, науки, культуры и спорта при поддержке Организации Объединенных Наций, и выразил надежду, что они будут и впредь более активными. В этой связи он выразил надежду, что представительство ООН в Армении продолжит свою поддержку полной реализации права на образование детей в послевоенный период.

В свою очередь, Шомби Шарп высоко оценил сотрудничество, сложившееся между возглавляемым им офисом и Министерством образования, науки и культуры.

"Особо заслуживают похвалы совместные усилия, предпринятые во время пандемии COVID-19 по предоставлению школьникам средств дистанционного обучения, созданию новых образовательных платформ и поддержке школ гигиеническими принадлежностями для безопасного функционирования. Образование - одна из движущих сил создания человеческого капитала и развития страны. Мы с нетерпением ждем продолжения обмена передовым опытом и поддержки реформы образования в Армении. В частности, в ближайшем будущем мы сосредоточимся на создании временных образовательных зон, мы будем поддерживать инклюзивный доступ к качественному образованию для детей, перемещенных из Нагорного Карабаха, которые нашли убежище в Армении", - сказал Шомби Шарп.

На встрече обсуждались вопросы с вязанные с внедрением проекта по развитию всеобщего инклюзивного образования с учетом перехода Армении, согласно законодательству к 2023 году к всеобщей инклюзивной системе в дошкольном образовании.

Стороны также коснулись сотрудничества с Всемирной продовольственной программой, подчеркнув эффективную реализацию программы <Устойчивое школьное питание> в региональных школах Армении.

Говоря о проблеме обеспечения непрерывного образования в условиях эпидемии, было отмечено, что при активной поддержке местных и международных организаций, в том числе различных агентств ООН, удалось обеспечить 85% участие студентов в дистанционном обучении.

На встрече также армянской стороной была подтверждена приверженность работе, направленной на достижение Целей устойчивого развития, с особым акцентом на сотрудничестве с Детским фондом ООН.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, связанные с эпидемией и послевоенной ситуацией с целью уточнения программ сотрудничества и расширения деятельности.