Вторник, 9 Февраля 2021 15:28

АрмИнфо.Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне. Об этом 9 февраля журналистам заявила депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Иветта Тоноян.

Она заметила, что власти постоянно направляют стрелы в сторону оппозиции. По всей видимости, продолжила Тоноян, и у премьер-министра Никола Пашиняна, и у правящего блока "Мой шаг" очевидны провалы с памятью. Они не помнят, о чем говорили по вопросу о проведении внеочередных парламентских выборов. В целях освежить их память, Тоноян напомнила предложения конкретно партии "Процветающая Армения", которая настаивала на проведении выборов исключительно после отставки Никола Пашиняна. У партии имеются серьезные сомнения в справедливости выборов при действующем главе правительства. Вопрос не в самих выборах, а в том, что Никол Пашинян не готов подавать в отставку, отказываться от государственных услуг и благ, проживания на государственной даче. И если у них нет смелости признаться в этом, то пусть не ищут виновных среди оппозиции.

Депутат заметила, что оппозиция представила сформировавшуюся повестку, и если в ней произойдут какие-либо изменения, то оппозиционным силам никто не запрещает открыто об этом заявить. Очевидно одно, эта власть во главе с действующим премьер-министром, должна уйти, и должно быть сформировано временное правительство, которое проведет досрочные парламентские выборы.