Вторник, 9 Февраля 2021 15:25

АрмИнфо.ИА АрмИнфо присоединяется к инициативе московской независимой газеты «Ноев Ковчег» и приступает к публикации материалов, посвященных «лицам диаспоры».

Сегодня, когда страна нуждается в профессионалах, в их непосредственной помощи, советов и даже работе на благо родной земли, знать людей в лицо и знакомить с ними широкую общественность – не последняя функция прессы. Первая статья, подготовленная нашими коллегами, посвящена Артуру Гарибяну.

Однажды, известный российский политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, который известен своей крылатой фразой, сказанной этак лет 10 назад с трибуны Государственной Думы РФ о том, что Арменией руководят олигархи с ментальностью владельцев бетономешалки, недавно в интервью новостному порталу NovostiNK назвал имя Артура Гарибяна как человека, своими высокими знаниями и навыками управленца могущего занять высшие посты в Армении.

Артур Гарибян - начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области. По версии читателей газеты «Ноев Ковчег», его имя в списке «100 известных армян России». Не раз круто менял свою профессиональную жизнь. Работал следователем по особо важным делам следователем прокуратуры, занимался бизнесом, избирался депутатом, получал второе высшее образование, и, наконец, занял на государственной службе высокий пост. Вот уже несколько лет Артур Гарибян возглавляет Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Московская область – самый передовой субъект Российской Федерации по размаху жилищного строительства. Она опережает по количеству ввода жилья в эксплуатацию в год все другие регионы страны. Сегодня на территории Московской области возводится почти 2 тысячи жилых объектов, сотни объектов социального назначения. Возглавляемое Артуром Гарибяном Главное управление осуществляет надзор за строительством, проверяет и оценивает соответствие возводящихся объектов проектной документации. Но не только это входит в компетенцию надзорного органа.

Важная сфера деятельности - обманутые дольщики, «проблема государственного масштаба». По числу обманутых дольщиков Московская область, к сожалению, лидирует среди других регионов. На сайте ведомства размещена информация о том, что с 2017 года Главное управление является органом, осуществляющим на территории Московской области государственный контроль в области долевого строительства. Задача структуры - не допускать нарушений, связанных с долевым строительством.

Другая важная проблема, которую решает ведомство – борьба с незаконно построенными в Подмосковье объектами, борьба с самовольным и незаконным строительством. Московская область, особенно в районе МКАДа, заманчивый регион для осуществления и развития коммерческой деятельности. И некоторые бизнесмены начинают строительство объектов без получения соответствующих разрешений и согласований. На сайте ведомства есть информация о выявленных почти 1300 объектов самовольного строительства.

Еще одно важное направление деятельности Главного управления государственного строительного надзора Московской области – надзор за строительством комплексов по переработке отходов. В Подмосковье сегодня работают 7 современных комплексов по переработке отходов. Именно в Подмосковье на площадке Серебряных прудов был запущен первый, самый современный комплекс. Он называется «Сплендер». Его открытие дало успешный старт реализации программы по строительству таких объектов. На сайте правительства Московской области размещена информация, что Ведомство государственного строительного надзора находится в прямом подчинении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Артур Гарибян родился в Краснодарском крае. Семья переехала в Армению в 1986 году, когда отец получил назначение на должность прокурора-криминалиста города Еревана. Он окончил русскую школу №176 в Юго-Западном массиве города. По информации редакции один из одноклассников Артура Гарибяна – Геворг Костанян, генеральный прокурор Армении в 2013-2016 годах, депутат Национального собрания Армении шестого созыва, государственный советник юстиции 2-го класса. Семья Артура Гарибяна сыграла большую роль в его становлении. Отец – Петрос Вараздатович, генерал-майор юстиции Следственного Комитета Российской Федерации. Мать – Каринэ Эдуардовна – заслуженный адвокат РФ, брат – Самвел Петросович – подполковник юстиции Следственного Комитета РФ.

Артур Гарибян имеет большой опыт работы в бизнесе, был генеральным директором ЗАО «Домодедово Металл Центр» и генеральным директором ресторана «Усадьба» в Москве. Данные сведения получены из открытых источников в интернете.

В 2012 году избирается депутатом Совета депутатов городского округа Домодедова.

С 2016 года, судя по информации с сайта надзорного органа, Артур Гарибян работал в должности заместителя начальника ГСН МО.

С 2018 года – начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Артур Гарибян женат на мисс Армении 2006 Марине Варданян. У него трое детей.