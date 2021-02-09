Вторник, 9 Февраля 2021 15:10

АрмИнфо.Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского Франциска. Об этом в своем обращении перед главами дипломатических миссий, аккредитованных при Святом Престоле сказал сам Франциск.

"Я с особым вниманием слежу за ситуацией на Южном Кавказе. Продолжающие тлеть конфликты подрывают стабильность и безопасность всего региона", - сказал Папа Римский.

При этом выразив убеждение, что сегодня межрелигиозный диалог является важным компонентом встречи народов и культур.