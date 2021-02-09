Вторник, 9 Февраля 2021 15:09

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян на заседании 9 февраля продолжил рассмотрение дела второго президента РА Роберта Кочаряна и других.

На основании ходатайства адвоката Кочаряна Айка Алумяна, некоторые вопросы, связанные с делом, будут рассмотрены при закрытых дверях. Суд также разрешил второму президенту Армении заключить некоторые сделки по имуществу, не предполагающие его отчуждение. Суд счел, что не видит препятствия для разрешения сделок по имуществу, если они не предполагают его отчуждение, и разрешил любую сделку, которая не приведет к отчуждению находящегося под арестом имущества.

Кроме того, суд отложил решение по ходатайству о признании потерпевшим бывшего полицейского Бабкена Мкртчяна, который проходит в качестве свидетеля. Бабкен Мкртчян входил в число полицейских, которые пострадали в ходе событий 1 марта 2008 года. В результате этих событий свидетель стал инвалидом третьей группы.

Напомним, что Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила второму президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает дело сфабрикованным и заявляет о политическом преследовании. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.