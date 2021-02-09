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|Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в 5 км к северо-востоку от армянского села Шоржа
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян на заседании 9 февраля продолжил рассмотрение дела второго президента РА Роберта Кочаряна и других.
На основании ходатайства адвоката Кочаряна Айка Алумяна, некоторые вопросы, связанные с делом, будут рассмотрены при закрытых дверях. Суд также разрешил второму президенту Армении заключить некоторые сделки по имуществу, не предполагающие его отчуждение. Суд счел, что не видит препятствия для разрешения сделок по имуществу, если они не предполагают его отчуждение, и разрешил любую сделку, которая не приведет к отчуждению находящегося под арестом имущества.
Кроме того, суд отложил решение по ходатайству о признании потерпевшим бывшего полицейского Бабкена Мкртчяна, который проходит в качестве свидетеля. Бабкен Мкртчян входил в число полицейских, которые пострадали в ходе событий 1 марта 2008 года. В результате этих событий свидетель стал инвалидом третьей группы.
Напомним, что Специальная следственная служба Армении 26 июля 2018 года предъявила второму президенту Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает дело сфабрикованным и заявляет о политическом преследовании. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворкян.
|Министр: Армения рассчитывает на помощь ООН в сохранении историко-культурного наследия на территориях, подконтрольных Азербайджану
|Депутат от оппозиции: Власти Армении вместо признания своих ошибок, пытаются найти виновных на стороне
|Лица диаспоры: Личность. Артур Гарибян
|Ситуация на Южном Кавказе продолжает находиться в центре внимания Папы Римского
|Суд разрешил второму президенту Армении заключить сделки по имуществу
|Президент Армении на этой неделе вернется в Ереван
|Вице-спикер: Оппозиция должна четко сформировать свои предложения по проведению в Армении внеочередных парламентских выборов
|Лилит Тадевосян: Для судов Армении проблемой номер один является их перезагруженность
|Ряд НПО Армении призвали власти Армении вернуть в политическую повестку вопрос внеочередных выборов
|Прогноз: Признав Арцах частью Армении, Западу придется признать Крым частью России
|Депутат премьеру: Если он Верховный главнокомандующий, то я Михайло Ломоносов
|Омбудсмен Армении призвал политические силы в стране к благоразумию
|Air Arabia 13 февраля возобновит выполнение рейсов по маршруту Шарджа-Ереван-Шарджа
|Состоялось заседание экспертной подгруппы по вопросам задействования транспортного сообщения в регионе
|Посол США изучает усилия Армении по ключевым экономическим и структурным реформам
|Депутат: Ни один из вопросов, включенных в повестку заседания парламента, не адекватен тем вызовам, которые стоят перед страной
|Ереван и Вашингтон обсудили ключевые вопросы повестки армяно-американского партнерства
|В Арцахе стартовал зимний призыв на обязательную военную службу
|В Степанакерте сообщили об изменении порядка въезда иностранцев в Арцах
|Спецслужбы Армении "предложили" ректору Российско-Армянского (Славянского) университета уйти с должности
|Сотрудничество Банка ВТБ (Армения) и группы компаний Макс Фиш открывает новые возможности для развития рыбоводства в Армении
|В Ереване оценили участие армянского народа во Второй Мировой войне
|Вице премьер Армении на встрече с послом Грузии назвал ключевые направления взаимодействия
|Вагаршак Арутюнян встретился с родителями и родственниками пропавших без вести во время войны в Карабахе
|Посол России о судьбе армянских военнопленных, выборах в Армении и возвращении Кочаряна в политику
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Левон Тер-Петросян и Джонатан Лакот обсудили текущую ситуацию в Армении и Арцахе
|Депутат: Власти Армении прибегли к очередной манипуляции, отказавшись от проведения внеочередных парламентских выборов
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|Литовские депутаты призвали Азербайджан незамедлительно вернуть армянских пленных и военнопленных
|Генпрокурор: В 2021 году безусловным приоритетом станет обеспечение естественной жизнеспособности населения Сюникской области
|Премьер-министр РА: В ближайшее время начнется процесс формирования Министерства внутренних дел
|Оппозиция ответит митингами действующей власти Армении
|Президент Европейского совета совершит турне по Южному Кавказу
|Из Нижнего Новгорода открывается воздушное сообщение с Арменией
|Посольствo России в Армении сообщает об изменениях в работе консульского отдела
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 2-4 градуса
|Омбудсмен: Присутствие азербайджанских вооруженных сил на дорогах Сюникской области Армении противоречит основам международной системы прав человека
|Действующие власти Армении решили отказаться от внеочередных парламентских выборов
|В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Политического офиса Движения «Талибан»
|МЧС Армении предупреждает о землетрясениях слабой и средней силы в ближайшие дни
|Вице-премьер: Армяно-иранское сотрудничество имеет обширную повестку, которая должна осуществляться поэтапно
|Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в 5 км к северо-востоку от армянского села Шоржа
|Банк ВТБ (Армения) запускает потребительские кредиты под залог недвижимости
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Первый президент Армении провел встречу с послом США
|Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 февраля запускает прямые рейсы из Красноярска в Ереван
|Спикер: Китай является одним из важных партнеров Армении, а политический диалог между Арменией и Китаем находится на высоком уровне
|В Степанакерте положительно расценили признание Южной Австралией права народа Арцаха на самоопределение
|Автономия академии наук Армении может оказаться под угрозой
|У Армении появится таможенный атташе в Брюсселе
|Министр: Сейчас, как никогда, соотечественникам, проживающим в приграничных регионах, необходимо приобщиться к культуре
|Чешские парламентарии призывают Баку вернуть всех армянских пленных
|Посол Армении и американский конгрессмен обсудили послевоенную ситуацию в Карабахе
|И. о директора ГНКО "Центр гидрометеорологии и мониторинга" назначен постоянным представителем Республики при ВМО.
|За минувшие сутки в Армении выявлено 158 новых случаев заражения коронавирусом
|Глава общины Неркин Хндзореск подтвердил факт проведения разграничений на территории общины с применением системы GPS
|Мария Захарова сообщила о переговорах по организации поездки миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах
|Премьер-министр обсудил с послом Швеции вопросы развития армяно-шведского сотрудничества
|Читать больше
|Георгий Дерлугьян: Если заговор и был, то это был заговор пантюркистов…
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