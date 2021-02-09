Вторник, 9 Февраля 2021 15:07

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян к концу недели вернется в Ереван. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

"Президент РА, который уже длительное время лечится от нового типа коронавируса, работает удаленно и вернется в Ереван на этой неделе с разрешения врачей. Президент продолжит лечение в Ереване", - говорится в сообщении.

Отметим, что президент Армении в рамках отпуска встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января в Лондоне президент перенес

операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, его тест дал положительный результат. Саркисян временно продолжал исполнять свои обязанности в удаленном режиме.