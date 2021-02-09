Вторник, 9 Февраля 2021 15:07

АрмИнфо. Оппозиция должна четко сформировать свои предложения по проведению в Армении внеочередных парламентских выборов. Об этом 9 февраля журналистам заявил вице-спикер Национального Собрания РА от правящего блока "Мой шаг" Ален Симонян.

По его словам, нельзя руководствоваться одними лишь пожеланиями Роберта Кочаряна (второй президент РА - ред.), Вазгена Манукяна (лидер оппозиционных 17 политических сил - ред) или Эдмона Марукяна (лидер партии "Просвещенная Армения"- ред). У каждого из них имеется своя повестка, аналогичная повестка имеется и у действующей власти. Тем более, что не исключена возможность выдвижения и иного кандидата от 17 оппозиционных сил, к примеру, первого министра иностранных дел независимой Армении Раффи Ованнисяна. Вопрос не в том, принимает или не принимать во внимание мнение оппозиции, считает вице-спикер, добавив, что куда важнее мнение народа. "Сегодня некоторые политические деятели, представляющиеся оппозиционными, имеют куда меньшее отношение к народу, чем кто-либо другой", - считает Ален Симонян.

На вопрос о том, а сама власть считается ли с мнением народа, вице-спикер заметил, что именно по этой причине и поступило предложение о консенсусном варианте проведения внеочередных парламентских выборов. Очевидно, что уличная борьба не приносит оппозиции должных дивидендов, и у нее очень низкий рейтинг. Именно по этой причине оппозиция отказывалась идти на выборы, и у власти не оставалось иного варианта, как отказаться от их проведения.