Вторник, 9 Февраля 2021 15:03

АрмИнфо. Для судов Армении проблемой номер один является их перезагруженность. Об этом 9 февраля с трибуны Национального Собрания РА заявила кандидат в председатели Кассационного суда РА Лилит Тадевосян.

По ее словам, судебно-правовые реформы являются довольно длительным процессом, и трудно себе представить, что в один прекрасный день можно будет утверждать о том, что необходимости в ней нет.

Лилит Тадевосян также заверила депутатов в том, что никогда не участвовала и не собирается участвовать в каком-либо политическом процессе. "Я занималась исключительно профессиональной деятельностью и исполняла исключительно свои обязанности в качестве прокурора-обвинителя", - подчеркнула Тадевосян.

Коснувшись уголовных дел, связанных с событиями 1 марта 2008 года, кандидат отметила, что ей поручили обеспечить защиту обвинения по указанным делам. В итоге, она была привлечена в качестве прокурора-обвинителя и участвовала в расследовании данных уголовных дел.

Отметим, что Национальное Собрание РА на очередном заседании 9 февраля обсуждает кандидатуру Лилит Тадевосян на должность председателя Кассационного суда Армении. Ее кандидатуру выдвинул Высший судебный совет.