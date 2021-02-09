Вторник, 9 Февраля 2021 15:02

АрмИнфо.Ряд неправительственных организаций Армении выступили с призывом к властям вернуть в политическую повестку 2021 года вопрос организации внеочередных парламентских выборов.

В заявлении, под которым подписались около одного десятка прозападных НПО, констатируется, что парламентская фракция правящего блока "Мой шаг" по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 7 февраля 2021 года заявила о том, что предложение о проведении внеочередных парламентских выборов не удостоилось положительного отклика парламентской оппозиции, нет требования о проведении внеочередных парламентских выборов и среди широкого круга общественности.

"Утверждение о том, что среди широких слоев общества нет требования о проведении внеочередных выборов, столь же манипулятивное, как и утверждение парламентской и непарламентской оппозиции о том, что выборы, организованные действующей властью, обязательно будут сфальсифицированы в их пользу.

В сложившейся ситуации отказ от проведения внеочередных выборов дает основание предполагать, что парламентское большинство фактически спекулирует идеей общественного требования, исходя из своих узких партийных интересов, не желая знать или принимать ее во внимание", - отмечается в заявлении.

При этом они убеждены, что отсутствие широкой общественной поддержки акций протестов, организованных некоторыми политическими кругами с 10 ноября 2020 года, объясняется двумя основными факторами: угрозой восстановления прежней недемократической и коррумпированной системы; надеждой, что политическое большинство, тем не менее, осознает серьезность момента и организует внеочередные, свободные, конкурентные выборы с целью формирования власти по воле народа в условиях новых реалий.

В заявлении НПО констатируется необходимость проведения внеочередных выборов, с обеспечением перед этим в короткие и четкие сроки реформирование избирательного и смежного с ним законодательства, подготовив избирательные комиссии.

В числе подписавших заявление <Transparency International>, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, клуба журналистов <Аспарез>, <Объединения осведомленных граждан> и др.