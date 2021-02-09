Вторник, 9 Февраля 2021 14:56

АрмИнфо. Благотворительный фонд Степана Гишяна объявил о приеме заявок в рамках грантового конкурса для юрлиц, которые должны представить программы, направленные на развитие социально-экономической, образовательной и научной, здравоохранительной и культурной сфер Армении. Об этом сообщает пресс-служба Банка ACBA-Credit Agricole.

Согласно источнику, заявки можно подавать до 10 марта включительно по следующей ссылке: https://foundation-gishyan.am/form/ . Максимальный размер одного гранта составляет 4 млн. драмов.

Сообщается, что предпочтение будет отдано тем программам, которые предусматривают создание новых рабочих мест, используют в большом количестве местное сырье или производство, предлагают инновационные решения, направлены на укрепление армяно-французских связей.

Более детальная информация представлена на сайте: https://foundation-gishyan.am/hy/how-to-apply

Отметим, что Благотворительный фонд "Степан Гишян" (http://www.foundation- gishyan.am/) создан в 2015 году Банком ACBA-Credit Agricole, французской финансовой группой Credit Agricole, Национальной федерацией Credit Agricole и семьей Гишян.