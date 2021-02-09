Вторник, 9 Февраля 2021 13:34

АрмИнфо. При премьерстве Никола Пашиняна невозможно проведение внеочередных парламентских выборов. Об этом 9 февраля журналистам заявил депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян.

По его словам, если глава правительства дает добро на использование правоохранительных органов против народа, можно только представить, какие он отдаст распоряжения в день выборов, чтобы сохранить свою

власть. Никол Пашинян настолько встревожен целым рядом оценок, что, даже, используя силовые структуры, понимает, что уровень его

общественного рейтинга очень низок. И по этой причине он решил не проводить новых выборов, поскольку уже не обладает общественным авторитетом, и без фальсификации итогов выборов он не сможет сформировать правящее большинство. "Он пока пользуется доверием некоторой части электората путем критики в адрес прежней власти, но и здесь он стремительно теряет доверие граждан", - заметил Петросян.

Депутат напомнил, что в результате "деятельности" премьер-министра и его команды погибли около 5 тысяч молодых людей. "Он в бегах не от партий АРФД, РПА или "Процветающая Армения, он в бегах от народа", - считает Петросян. В Армении еще не было руководителя, который, спрятавшись под зонтиком, появился в мемориальном комплексе "Ераблур". "У каждого из прежних руководителей были свои ошибки и просчеты, но Никол Пашинян - это особый разговор, поскольку человека, который появляется в мемориальном комплексе, спрятавшись, я не могу считать руководителем государства", - сказал депутат, отметив, что сегодня глава армянского правительства уже не может появляться перед общественностью без значительной группы телохранителей. О возможном позоре на выборах действующий премьер-министр был проинформирован Службой национальной безопасности. "Трудно себе представить такого Верховного главнокомандующего, при котором здание парламента охраняется усиленными нарядами полиции, а границы страны практически беззащитны. Если он Верховный главнокомандующий, то я в таком случае Михайло Ломоносов", - констатировал депутат.