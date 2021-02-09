Вторник, 9 Февраля 2021 13:29

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян призвал политические силы в стране к благоразумию.

Так, Омбудсмен РА констатировал, что в последнее время объем публичных дискуссий почти полностью заполнен политическими спорами, которые затмевают реальные проблемы прав человека в стране, игнорируются реальные приоритеты касающиеся людей.

"Политическая система государства не для политических споров. Политическая система с ее проправительственными и непроправительственными партиями и силами должна служить людям, решению их проблем, реальным приоритетам защиты прав и быть предсказуемой для людей. Необходимо правильно расставить эти приоритеты, направить общественные дискуссии в этом направлении, независимо от политических процессов или перспектив.

И правительство, и оппозиция, как институты государства, должны основывать свои инициативы или действия на актуальных проблемах прав человека, вызывающих общественный интерес, каждый в рамках своего статуса. В этом случае общественная дискуссия пойдет в том же направлении", - констатировал Татоян, добавив, что это позволит правительству демонстрировать общественности занятость решением их насущных вопросов, а оппозиции обеспечить надлежащий контроль над правительством на тех же принципах.

"Поэтому призываю всех к благоразумию. Наша страна стоит перед серьезными вызовами. Жизненно важные права приграничных жителей нарушены или поставлены под серьезную угрозу, в касающихся их вопросах нет предсказуемости. Власти Азербайджана угрожают Армении новой войной и говорят о населении нашей страны языком угроз. Необходимо применять процедуры ответственности за деяния против наших соотечественников во время азербайджанской войны и преступлений против человечности, также должны быть гарантированы социально-экономические права людей и т. д.

Эти другие приоритеты должны быть в центре инициативы или программы каждой партии, независимо от политической принадлежности или статуса.

Наконец, таким образом, мы подтвердим, что в нашей стране все делается на благо людей и верховенства закона, что главное всегда отличается от второстепенного", - резюмировал Татоян.